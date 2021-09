Jubiläum: Beteiligte schwelgen in Erinnerungen des Gotthard-Baus

Geschichte Gotthard-Strassentunnel: Beteiligte Ingenieure und Minenarbeiter schwelgen in Grossprojekt-Erinnerungen An einem Erinnerungsanlass wurden die Meilensteine beim Bau des Gotthard-Strassentunnels nochmals aufs Tapet gebracht. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 09.09.2021, 05.00 Uhr

Eigentlich hätte das Erinnerungstreffen der am Bau des Gotthard-Strassentunnels, Los Nord, beteiligten Ingenieure, Mineure und sonstigen Mitarbeiter bereits im Mai 2020 stattfinden sollen: genau 50 Jahre nach dem Start der Bauarbeiten für das Grossprojekt, dessen Realisierung rund zehn Jahre in Anspruch nahm. Aber die Coronapandemie machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Am Mittwoch, 8. September, wurde der Gedenkanlass nun im Beisein von rund 50 Teilnehmern und Gästen nachgeholt. Das in der Mehrzweckhalle Göschenen abgehaltene Programm bestand aus mehreren Referaten und einer Buchvorstellung. Anschliessend blieb den Versammelten, die sich zum Teil jahrzehntelang nicht mehr gesehen hatten, noch viel Zeit für Gespräche und den Austausch von Erinnerungen.

«Geist und Einsatzwillen ist sehr gut»

«Der Gotthard-Strassentunnel darf sich als Bauwerk auch heute noch sehen lassen, auch wenn er von der Kapazität her schon längst an seine Grenzen gestossen ist», sagte Initiant und OK-Mitglied Mario Sintzel, der als Bauingenieur sieben Jahre lang für das Mammutprojekt arbeitete, in seiner Begrüssung. Er wies darauf hin, dass es Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre sehr schwierig gewesen sei, genügend Mineure zu rekrutieren, weil damals viele in Italien beim Autobahnbau im Einsatz waren. Sintzel wartete mit einem sehr ausführlichen Rückblick auf die Bauzeit auf, die von vielen Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen geprägt war. Unter anderem brachten Störzonen die Arbeiten in Verzug. Zum Schluss zitierte Sintzel den damaligen Baustellenchef Walter Habermacher, der 1975 gesagt hatte: «Ungeachtet der grossen Probleme, die auf der Baustelle Nord noch gelöst werden müssen, sind wir zuversichtlich. Der Geist und Einsatzwillen sind sehr gut, und es sind alle gewillt, die grosse Aufgabe einem guten Ende zuzuführen.»

Ein sehr emotionaler Moment für die Anwesenden war die Ehrung der beim Bau tödlich verunglückten Kollegen. Insgesamt verloren 18 Arbeiter ihr Leben, darunter hauptsächlich Italiener. Gedacht wurde auch jenen rund 60 Kollegen, die seit der Eröffnung des Mammutbauwerks verstorben sind.

Neues Buch schliesst eine Lücke

Im Gegensatz zu den zwei Eisenbahntunnels sind die Entstehung und der Bau des Gotthard-Strassentunnels nie umfassend gewürdigt worden. Autor Alexander Grass hat dies nun 40 Jahre nach der Eröffnung nachgeholt und das Buch «Durchschlag am Gotthard – der Bau des Strassentunnels 1970–1980» geschrieben. Das reich bebilderte Werk, welches im Verlag Hier und Jetzt erschienen ist, wurde am Erinnerungsanlass vorgestellt und von Laudator Otto Schnell eingehend gewürdigt. Grass recherchierte für sein Buch lange in Archiven von Bund, Kantonen und Unternehmen, aber auch in jenen der Suva, der SBB und Gewerkschaften. Themen sind unter anderem der 45 Jahre dauernde Planungsprozess voller Utopien und Kontroversen, die Technik, die Kostenkrisen während des Baus sowie die Arbeitsbedingungen der Mineure. Zuletzt beschreibt das in zwölf Kapitel unterteilte Buch die kulturelle Debatte, die den Tunnelbau begleitete, und den politischen Prozess zur zweiten Röhre, deren Bau mit verschiedenen Vorarbeiten inzwischen in Angriff genommen worden ist.

Buchautor Alexander Grass (links) mit Initiant Mario Sintzel. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 8. September 2021)

Aus aktuellem Anlass war logischerweise auch das nächste Grossprojekt ein Thema. Renato Baumann, Stellvertretender Chef-Bauleiter für den Abschnitt Nord, hielt ein Referat über die zweite Röhre, deren Kosten auf rund zwei Milliarden Franken veranschlagt sind. Mit den Hauptvortrieben soll 2024 begonnen werden. In Göschenen sind schon seit geraumer Zeit diverse Vorarbeiten im Gange.

Abgeschlossen wurde der offizielle Teil mit dem Abspielen des «Santa Barbara»-Liedes. Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute und Mineure. Für sie ist deren Geburtstag – der 4. Dezember – jeweils der wichtigste Tag im Jahr.