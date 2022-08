Geschichte «Drii mal la schälle» – ein Blick zurück auf Zeiten, als das Telefon allmählich im Kanton Uri Einzug hielt Wollen wir heute telefonieren, greifen wir zum Smartphone, geben die Nummer ein und sind verbunden. Früher liess man sich von einer Telefonzentrale weiterleiten. Ein Blick zurück. Karl Horat Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick in die neue Amtszentrale in Altdorf im August 1954: Nach 60 Jahren handbedienter Zentrale war eben die modernste automatische Telefonanlage in Betrieb genommen worden. Archivbild: Museum Für Kommunikation Bern

Vor etwa 150 Jahren liessen sich via Freileitungen aus Kupferdrähten erstmals Telefonstimmen vernehmen – in Sekundenbruchteilen übertragen, etwas verrauscht noch, aber in der Regel klar und deutlich. Das war ein Quantensprung im Vergleich zu den bis dahin zeitaufwendig per Bote zugestellten Briefen, Karten und Telegrammen.

Nachdem einst Schwyz per Telefonnetz mit Luzern verbunden wurde, zeigte auch der Altdorfer Gemeinderat Interesse an der neuen technischen Errungenschaft. Im April 1893 erklärte sich die Telefondirektion in Bern bereit, in Altdorf ein Telefonnetz zu erstellen und dieses an das im Bau befindliche Netz Schwyz anzuschliessen. Ein Jahr später wurden Telefonleitungen entlang der Axenstrasse zum Anschluss in Brunnen gezogen. Im August 1894 kamen die ersten 20 Abonnenten in Uri zu ihrem Telefonapparat.

Bis zum gewünschten Anruf gab es noch einen Zwischenstopp

Verbunden wurden die Gesprächspartner in der Frühzeit der Telefonie manuell: Das «Fräulein vom Amt» war für das Zustandekommen der Verbindungen zuständig. Die Telefonzentrale Altdorf befand sich im Postbüro am Rathausplatz, wo früher bereits das Telegrafenbüro eingerichtet war. Wer jemanden anrufen wollte, drehte die Kurbel an seinem Apparat und hatte dann ein «Fräulein vom Amt» am Draht. Gespräche innerhalb des örtlichen Telefonnetzes stöpselte die Telefonistin gleich direkt; ansonsten musste sie die Verbindung zu einer nächsten Telefonzentrale aufnehmen. Nicht selten führte der Weg eines Anrufs über mehrere Zentralen – und das konnte dauern.

Zu jedem Hausanschluss mussten zwei Kupferdrähte geführt werden: Freileitungsmonteure der PTT an der Arbeit. Archivbild: Museum für Kommunikation Bern

Die erste vollautomatische Telefonzentrale der Schweiz gab es schon 1923 in Lausanne. Aber es dauerte noch mehr als dreissig Jahre, bis am 14. Juni 1954 auch das Telefonnetz des Kantons Uri vollautomatisch wurde. Nach 60 Jahren handbedientem Telefonbetrieb wurde im Telefonneubau an der Bahnhofstrasse die modernste automatische Telefonanlage von Hasler Bern eingeschaltet.

Die Bergregionen mussten noch länger warten

In den Bergen hatte noch bei weitem nicht jedes Heimwesen einen Telefonanschluss. Hier wurde gute Nachbarschaft gepflegt, indem Telefonbesitzer und deren Kinder für die Nachbarn bestimmte Telefonanrufe ausrichteten. Davon wusste mir Anna Müller zu berichten. Wir kamen beim Warten auf den Zug ins Gespräch. Annas sechsjährige Enkelin war gerade in virtuelle Welten abgetaucht, spielte auf dem Smartphone «Roblox» – und erlebte da offensichtlich wilde Abenteuer. Mit diesem Spiel möge Ramona jeweils «liibärämänt nit heerä», erklärte mir die freundliche Mittsiebzigerin in einem urchigen Urnerdialekt. Meine Vermutung, dass sie wohl aus dem Schächental stamme, erwies sich als zutreffend.

Was sie selbst einst – als Sechsjährige – so gemocht und gemacht habe, fragte ich. «Ach, das ist lange her», lachte sie. «Jetzt kommt mir grad in den Sinn, dass ich eigentlich auch Bildergeschichten liebte. Aber ich musste, um Bilderbüchlein anzuschauen, noch ausser Haus, bergaufwärts – zum Telefonausrichten. Mit einem Notizzettel in der Hand wurde ich zu Nachbarn in Richtung Ratzi hinaufgeschickt. Das war dann bis zu eine halbe Stunde zu gehen bis zu den Gislers oder zu s’Arnoldäs, die noch kein Telefon hatten. Es gab damals noch viele abgelegene Heimetli ohne Anschluss an die weite Welt. Ich ging immer gern Telefone ausrichten, weil es in den Bauernhäusern ‹Chräpfli› gab – und etwas zu trinken. Und dann konnte ich dort die Silvabüchlein anzuschauen.»

Geheimcodes beim Läuten-lassen: Sie waren kostensparend zu Zeiten des schwarzen Wandtelefons Modell 50. Archivbild: Karl Horat

«Silvabüchlein»? – «Ja, es hatte in den 50er-Jahren diese Silva-Punkte auf den Verpackungen, die ich abklauben konnte. Auf den Banago-Büchsen, den Thomy Franck- und Incarom-Kaffeekartons waren sie – und auf den Waschmittelboxen. Ich sammelte die Bons und wir schickten sie ein; dafür gab es die Bildli. Für vier Franken bekamen wir vom Verlag dann noch das Buch mit dem Text und ich konnte die Sammelbilder darin einkleben. Ich hatte die Geschichte von ‹Heidi›, mein Lieblingsbuch. Bei Arnolds hatten sie das Silvabuch von ‹Robinson Crusoe› – und bei den Gislers konnte ich ‹Onkel Toms Hütte› anschauen – alles halt noch nicht so wild wie jetzt diese Filmchen da auf dem Handy von Ramona.»

Und an eine weitere Telefon-Anekdote erinnerte sich Anna: Zum Hof des Onkels in der Nähe, gab es – zum Gebühren sparen – geheime Telefonklingel-Codes. Wenn das schwarze Wandtelefon schrillte, wurde nicht gleich abgenommen. Zuwarten hiess die Devise: Vielleicht war gar nicht ein Gespräch gewünscht – vielmehr eine Art frühe, kostenlose Whatsapp, – eine Kurzmitteilung über die Drähte, die gratis war. Einmal schellen hiess: «Radio einschalten, es kommt schöne Ländlermusik», wenn es zweimal läutete, hiess das: «Grossvater kommt zum Zabig», klingelte es dreimal, bedeutete das: «Treffpunkt in zehn Minuten beim Wegkreuz unten: Mitfahrgelegenheit mit dem Jeep ins Dorf».

