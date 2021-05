Geschichte Wie eine deutsche Kommunistin das Urner Bergdorf Göschenen aufwirbelte Anna Josephine Fischer dürfte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Göschenen die meistgehasste Person gewesen sein. Mit ihrem Buch «Hinter den sieben Bergen» hatte sie das Bergdorf gegen sich aufgebracht. Doch wer war die deutsche Kommunistin, die in der DDR später selber in Stasi-Haft landete? Pascal Hollenstein 31.05.2021, 05.00 Uhr

Annas Pass: Dank ihrer Heirat mit dem Göschener Dorfarzt Hans von Fischer war die geflohene deutsche Kommunistin Schweizerin geworden. Bild: Raphael Rohner

(Berlin, 2020)

Dass sie die wohl umstrittenste Person in Uri im 20. Jahrhundert gewesen sei, will Romed Aschwanden, Vizepräsident des Historischen Vereins Uri, so nicht bestätigen: «Aber sicher hat sie viele, gerade in Göschenen, gegen sich aufgebracht. Und sie hatte eine interessantes Leben, das in vielerlei Hinsicht typisch für ihre Generation war.»

Die Rede ist von Anna Josephine Fischer. Oder wie sie auch hiess: Anna Wiedemann, Anna Leibbrand, Anna Schlotterbeck. Schon alleine die vielen Namen deuten auf ein bewegtes Leben hin. In den Dreissigerjahren des vergangenen Jahrhunderts lebte sie mit dem Berner Patrizier-Spross, Dorfarzt und Kommunisten Hans von Fischer in Göschenen. 1945 erschien ihr Buch «Hinter den sieben Bergen». Es war eine exakte, wenn auch parteiische Beschreibung des Göschener Dorflebens. Obwohl im Buch selber Göschenen nie als Ort der Handlungen genannt wurde, war das dort doch jedermann klar. Jedermann erkannte sich, viele sahen sich auf der Anklagebank, peinlich berührt. Dass sich Anna Josephine Fischer damit in Göschenen und weit darüber hinaus unbeliebt gemacht hätte, wäre eine Untertreibung. Das Buch hallt bis heute nach.

Der St. Galler Matthias Wahl hat zum Leben von Anna und zu ihrem Buch über Göschenen jahrelang geforscht. Raphael Rohner

Doch wer war Anna Josephine Fischer? Seit Jahren geht Matthias Wahl dieser Frage auf den Grund. Wahl wohnt im St. Galler Rheintal und betreibt dort ein Handelsgeschäft. Doch seine Mutter stammte aus Göschenen. Und so kam Wahl mit dem Stoff in Kontakt. Seine Forschungen auf den Spuren von «Anna», wie er Fischer wegen deren komplexen Namensgeschichte der Einfachheit halber nennt, führten ihn nicht nur ins Urnerland, sondern auch nach Stuttgart und Berlin. Wahl sichtete Dokumente, inspizierte Grabsteine, sprach mit Annas Stieftochter und deren Kindern, er grub sich durch ganze Bücherberge. Das Kondensat seiner Forschungen liegt nun in der neuesten Ausgabe des «Historischen Neujahrsblatt» des Historischen Vereins Uri vor. «Ein bemerkenswerter Text» sei das, urteilt Historiker Aschwanden. Denn Annas Leben sei zwar typisch, aber bei Weitem nicht durchschnittlich gewesen. Und obwohl Wahl selber kein ausgebildeter Historiker sei, habe er deren Leben «handwerklich absolut solide» aufgearbeitet.

Vor den Nazis in die Schweiz geflogen

Dieses Leben der Anna Fischer lässt sich in drei Etappen erzählen. Die erste handelt davon, wie die junge Anna im Stuttgart der Weimarer Republik politisiert wurde, wie sie einen kommunistischen Funktionär heiratete und mit ihm eine Familie gründete, wie sie in die Sowjetunion zur politischen Schulung reiste. Die zweite, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ist eine Geschichte der Flucht, der Emigration und der politischen Gewalt, ja des Mordes an Familienangehörigen, die sich nicht vor der braunen Diktatur in Sicherheit bringen konnten. Annas Mann kommt ins Konzentrationslager, sie selber schafft es zunächst nach Zürich, lebt im Untergrund. Dort lernt sie Hans von Fischer kennen, zieht mit ihm nach Göschenen, später wieder nach Zürich, wo sie «Hinter den sieben Bergen» aufgrund genauer Notizen über das Dorfleben zu Papier bringt.

Ende einer schweizerisch-deutschen kommunistischen Illusion: Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Raphael Rohner

Die dritte Etappe ihres Lebens, nach dem Krieg, ist gezeichnet von Enttäuschungen: Die tiefgläubige Kommunistin möchte in der jungen DDR am Aufbau des Sozialismus arbeiten, fällt bei der Partei aber in Ungnade und wird für drei Jahre ins Gefängnis geworfen - darunter das berüchtigte Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Anna stirbt 1972 mit 70 Jahren politisch desillusioniert und als Opfer zweier Diktaturen. Ein deutsches Leben.

Die Macht der Göschener Dorfkönige

In «Hinter den sieben Bergen» beschreibt Anna detailliert die Machtstrukturen im Göschenen in der Mitte der Dreissiger Jahre. Sie schreibt von der Not verschuldeter Kleinbauern, von Dorfkönigen, die ihre Macht schon einmal missbrauchen, um die Verantwortung für ein uneheliches Kind abzuwälzen. Sie schreibt von Fremdenhass, wie ihn die Familie, die im Buch Conradi heisst, bis zu deren Vertreibung erdulden muss. Der Fokus der Schilderungen im Buch verrät die politische Einstellung der Autorin. Matthias Wahl hat aber nichts im Buch gefunden, was von ihr hinzugedichtet worden wäre. Zwar verfremdet Anna die Namen der Göschenerinnen und Göschener, doch sie 80 Personen, die im Buch vorkommen - immerhin jeder zehnte Dorfbewohner - können zweifelsfrei erkannt werden.

Opfer von Fremdenhass in Göschenen: Die Familie, die im Buch «Conradi» genannt wird. Raphael Rohner

Sie müsse sich wohl «auf einen fetten Prozess gefasst machen», war Annas Verleger beim Erscheinen des Buches 1945 überzeugt. Dazu kam es nicht. Ob die Anekdote stimmt, dass Göschenerinnen und Göschener die Bücher landauf, landab, aufkauften, damit ihr Verhalten nicht einer breiteren Leserschaft zugänglich war? Matthias Wahl kann in seiner Studie zu Anna keine abschliessende Antwort geben. Aber er hofft, dass weniger die im Buch geschilderten Personen künftig das Thema seien, sondern die sozialen Missstände. Und dass «das vererbte Schweigegebot im Kanton Uri» zum missliebigen Buch und der Autorin abgelegt und über beide weiter geforscht und nachgedacht werde.

Wahl, Matthias. Göschenen: Die Geschichte eines Romans, der ein Dorf aufwühlte. In: Historischer Verein Uri (Hrsg.) Historisches Neujahrsblatt 2021. ISBN 978-3-906932-27-9. 30 Franken. Zu beziehen bei: Verlag Gisler 1843 AG, 6460 Altdorf, oder direkt beim Historischen Verein Uri (www.hvu.ch).