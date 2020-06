Geschlossenes Restaurant, Poststelle und die 5G-Antenne beschäftigen die Bürgler An der Gemeindeversammlung werden die erfreulichen Zahlen der Rechnung und verschiedene Kreditbegehren klar gutgeheissen. Markus Zwyssig 19.06.2020, 13.50 Uhr

Das Restaurant Tell (rechts neben der Kirche) ist geschlossen. Die Zukunft des Gastrobetriebs ist offen. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 18. Juni 2020)

Die Gemeindeversammlung in Bürglen fand am Donnerstagabend für einmal nicht in der Aula, sondern in der Sporthalle statt. Dadurch konnten die geforderten Schutzmassnahmen mit Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden. 50 Stimmberechtigte nahmen daran teil.

In Bürglen zu reden, gibt das Restaurant Tell, das geschlossen ist. In der Bevölkerung wurde gemunkelt, dies sei auf Grund der blockierenden Haltung des Gemeinderats beziehungsweise der Baukommission erfolgt. Gemeindepräsidentin Luzia Gisler zeigte auf, dass die Schliessung mehrere Gründe hat. Der Dorfkern sei im Inventar der geschützten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung. «Das heisst, Bautätigkeiten sind nur beschränkt zulässig und immer im Einklang mit den Schutzzielen zu realisieren», so Gisler. «Die daraus folgenden jahrelangen Verhandlungen mit der Natur- und Heimatschutzkommission waren aufreibend und intensiv.» Dazu kam ein weiterer Punkt. Schlecht habe sich die wirtschaftliche Lage nach der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben im Gastrobetrieb präsentiert. Der Gemeinderat bedaure die Schliessung sehr. Er sei bereit mitzuhelfen, dass der Betrieb wieder zum Laufen komme.

Poststelle bei der Gemeinde beschert viel Arbeit

Die Poststelle, die seit vergangenen September auf der Gemeindekanzlei integriert ist, sei für das Personal mit grossen Herausforderungen verbunden, so die Gemeindepräsidentin. Die Betreuung der Poststelle führe zu 30 bis 40 Kundenkontakten täglich. Der Gemeinderat will die Post in Bürglen behalten und hat diesbezüglich eine befristete Teilzeitstelle bewilligt. Ende 2021 soll die Lage neu beurteilt und entschieden werden, ob die Post auf der Gemeindekanzlei bleiben soll oder ob man diese, weil sie nicht zur Kernaufgabe gehöre, nicht mehr weiter führen wolle.

Die Baukommission hat die Einsprachen zur geplanten 5G-Anlage bei der Motorfahrzeugkontrolle geprüft. Von 1848 sind deren 1600 Einsprachen als gültig taxiert worden. Wie Luzia Gisler ausführte, wurden diese der Swisscom zum rechtlichen Gehör unterbreitet, welche eine umfassende Vernehmlassung abgab. Die Baukommission ermöglichte allen Einsprechern das rechtliche Gehör ihrerseits wahrzunehmen. «Sobald der Schriftenwechsel vorbei ist, wird der Entscheid der Baukommission erwartet», so Gisler. Ein allfälliges nächstes Rechtsmittel wäre eine Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat.

Zu erfahren war ausserdem, dass das Projekt des Baus einer neuen Dreifachturnhalle nicht weiter verfolgt wird, dies sagte die Gemeindepräsidentin auf eine entsprechende Frage, die alt Landrat Bernhard Epp (FDP) im November an der Gemeindeversammlung gestellt hatte. Abwarten will man diesbezüglich die geplanten Bauprojekte rund ums Pfarrmättli und beim Alters- und Pflegeheim Gosmergartä.

Markus Frösch, Präsident des Betriebsrats, stellte die Jahresrechnung des Alters- und Pflegeheims Gosmergartä vor. Diese schliesst bei einem Aufwand von 5,778 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von 91 300 Franken ab. Er kam auch auf die Coronafälle im Heim zu sprechen. Trotz Präventionsmassnahmen haben sich 8 Bewohner und 4 Angestellte mit dem Virus angesteckt.

Die verschiedenen Geschäfte der Gemeindeversammlung waren allesamt unbestritten und gaben keinen Anlass zu Diskussionen. In der Rechnungsprüfungskommission wurden Präsident Georges Danioth sowie die Mitglieder Kurt Rohrer, Manfred Gisler, Hugo Biasini und Toni Baumann für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Stimmbürger heissen Kredite von 358 200 Franken gut

Die Bürgler sagten klar Ja zu einem Verpflichtungskredit von 61 200 Franken für die Sanierung der historischen Natursteinmauern. Das Projekt in der Höhe von rund 743 400 Franken wird durch diverse, bereits zugesicherte öffentliche Gelder und von Stiftungen finanziert.

Deutlich gutgeheissen haben die Stimmbürger einem Verpflichtungskredit von 119 000 Franken für den Ersatz des Überbaus der Brücke über den Holdenbach. Gutgeheissen wurde schliesslich ein Verpflichtungskredit von 178 000 Franken für die erste Bauetappe der Sanierung des Gosmertalwegs auf der Teilstrecke Abzweiger Obriedenstrasse bis oberhalb der Brücke über den Gosmerbach im Bereich Schlegel.

Gemeindevizepräsidentin Claudia Gisler konnte sehr erfreuliche Zahlen vorlegen. Die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Bürglen schliesst bei einem Aufwand von 12,073 Millionen mit einem Ertragsüberschuss von 287 460 Franken. Das ist weit besser als vorgesehen. Im Budget ging man noch von einem Minus von 108 400 Franken aus. Nebst den planmässigen Abschreibungen von rund 492 000 Franken erlaubte das ausserordentlich gute Ergebnis zusätzliche Abschreibungen von 1 Million Franken. Somit schliesst die Erfolgsrechnung um 1,395 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Diese wurde an der Versammlung denn auch klar gutgeheissen.