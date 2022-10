Altdorf: «Rosenberg» schaut in die Zukunft

Gesellschaft 40 Jahre Rosenberg Alters- und Pflegeheim – beim Jubiläum wurde nicht nur zurückgeschaut, sondern auch in die Zukunft Innovation und Mut für neue Wege waren die Wünsche für den Jubilar aus den Reihen der geladenen Gäste. Als Hommage an die Vergangenheit sassen die Gesprächspartnerin und -partner der Podiumsdiskussion auf einer wie ein Heimzimmer eingerichteten Bühne. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 20.10.2022, 17.00 Uhr

Podium zu 40 Jahre Rosenberg (von link): Gesprächsleiter Erich Herger, Esther Pfründer, Geschäftsführerin Spitex Uri, Regierungsrat Christian Arnold, Markus Leser, Geschäftsführer von Curaviva, und Hermann Näf, Verwaltungsratspräsident Alters- und Pflegeheim Rosenberg. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 19. Oktober 2022)

«Heute sind die Räume moderner gestaltet», stellt Rosenberg-Verwaltungsratspräsident Hermann Näf lächelnd fest und streicht mit der Hand über den in Beige- und Brauntönen gehaltenen antik anmutenden Sessel. Rund 40 geladene Gäste blickten zusammen mit ihm, dem Moderator Erich Herger sowie Esther Pfründer, Geschäftsführerin der Spitex Uri, Regierungsrat und Gesundheitsdirektor des Kantons Uri, Christian Arnold, und Markus Leser, Geschäftsführer von Curaviva, dem Verband Urner Heime und Institutionen, zunächst zurück auf die bewegte Entstehungsgeschichte des Hauses. Bis zur Eröffnung 1982 vergingen zehn Jahre, in denen die damaligen Betagten unter elenden Verhältnissen im sogenannten Bürgerheim, das es seit 1850 gab, eher vegetierten als lebten. Seitdem hat sich glücklicherweise schon ein deutlicher Wandel vollzogen.

Aber auch der Rosenberg ist in die Jahre gekommen und der demagogische Wandel ist im Gange: Bis in 30 Jahren wird sich die Zahl der über 80-Jährigen verdoppeln, und schon heute gibt es auch im Rosenberg eine Warteliste für die Zimmer. Darüber hinaus haben die zukünftigen Alten und Pflegebedürftigen eine andere Vorstellung vom Wohnen im Alter sowie der Pflege und Betreuung und die unter Dreissigjährigen haben eine andere Vorstellung von der Arbeitswelt – «Zum Glück ist das so», betont Markus Leser, und fährt fort: «Wir müssen selber die Konzepte anpassen auf die Bedürfnisse der neuen Generationen.» Dafür werde man die 30-Jährigen nach ihren Vorstellungen befragen, um so den Wandel nachzeichnen zu können.

Denn schon heute sei der Fachkräftemangel deutlich spürbar – nicht nur im Pflegebereich – und diesem müsse man entgegenwirken.

Neue Konzepte müssen her

Esther Pfründer von der Spitex hat noch keine Probleme, vakante Stellen in Uri zu besetzen, bedauert aber, dass der Pflegeberuf immer noch eher ein «Frauenberuf» ist. Nur drei Männer arbeiten bei der Spitex in Uri, deshalb müsse sich die Haltung gegenüber den Pflegeberufen in der Gesellschaft ändern. Das seien sehr vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeiten, denn die Pflegerinnen und Pfleger seien selbstständig unterwegs. Sie treffen jeden Tag auf neue Situationen und müssen reagieren. Es müsse bewusst gemacht werden, dass es hier um Menschen geht und man zum Wohl dieser da sei.

Rund 40 Gäste nahmen an der Jubiläumsfeier des Alters- und Pflegeheims Rosenberg in Altdorf teil. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 19. Oktober 2022)

Im Alter wolle sie selber am liebsten so lange wie möglich zu Hause bleiben. Aber wie kann das bewerkstelligt werden, dass auch Langzeitpflege in der vertrauten Umgebung, im sozialen Umfeld ohne Vereinsamungsgefahr und Isolation gewährleistet wird? «Ich stelle mir für mich ein Wohnensemble mit Pflegemöglichkeiten vor, das kann ein Wohndorf oder eine Wohngemeinschaft sein. Ein Yogaraum und in der Umgebung für mich erreichbare Sauna oder andere Wellnessangebote müssten vorhanden sein», malt Markus Leser von Curaviva sein Zukunftsbild. Er wolle eine App, mit der er Essen bestellen könne, er erwarte, dass er auch im Alter die Sachen machen könne, die ihm vertraut seien, – und schliesslich eine anständige palliative Betreuung auf dem Weg zum Sterben.

Liebgewonnene Gewohnheiten nicht aufgeben müssen, wenn man in das pflegebedürftige Alter kommt – das erfordert vielfältige, innovative Konzepte, die viel mehr Synergien nutzen, als das heute der Fall ist. Da sind sich alle einig. Gesundheitsdirektor Christian Arnold beschwört in seinem Schlusswort, vor allem die Kleinheit des Kantons Uri als Chance zu nutzen, um die Herausforderungen der Zukunft im Bereich Alter und Pflege zu meistern.

