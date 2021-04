Gesetze Raus auf den Urnersee: Diese Regeln sollten beachtet werden Mit zunehmend schönerem Wetter steigt auch die Anzahl Freizeitsportler auf den Seen. Die Urner Kantonspolizei informiert über Gebote und Verbote. 25.04.2021, 09.22 Uhr

Die Badesaison geht bald wieder los. Bild: Florian Arnold

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und das Wetter wird bald schon wieder an und auf den See locken. «Entsprechend ist es der Kantonspolizei Uri ein Bedürfnis, die Bevölkerung darüber zu orientieren, welche Regeln, Gesetze und Verordnungen auf und im See gelten», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung.