Militärspital in Schattdorf sorgt im Urner Landrat für Fragen

Gesundheit und Sicherheit Militärspital Schattdorf: Erneute Inbetriebnahme wäre sehr teuer Das Militärspital in der Grundmatte in Schattdorf ist leergeräumt und nicht mehr in Betrieb. Gesundheitsdirektor Christian Arnold beruhigte aber im Landrat, Uri habe genügend Spital- und Behandlungskapazitäten für den Krisenfall. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Das unterirdische Militärspital in der Grundmatte in Schattdorf steht leer. Alles sieht danach aus, dass dies noch längere Zeit so bleiben wird. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 31. März 2022)

Die Zukunft des in den 1980er-Jahren entstandenen Militärspitals in der Grundmatte in Schattdorf war in der Fragestunde des Urner Landrats am Mittwoch ein Thema. Im Ernstfall hätte man dort mehrere hundert Menschen behandeln können. Die dreistöckige Anlage mit einer Nutzfläche von rund 8200 Quadratmetern ist unterirdisch bei der Grundmatte versteckt. Darüber befinden sich der Spielplatz sowie der Pumptrack.