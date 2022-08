Gesundheit Zum Sterben ins Heim oder andere Kantone: Angehörige lancieren Petition mit Forderungen ans Kantonsspital Uri Unheilbar kranke Menschen aus Uri finden in ihrem Heimatkanton nur schwer professionelle Pflegeplätze für ihren letzten Lebensabschnitt, bemängeln Angehörige. Sie fordern Palliative-Care-Betten im Kantonsspital Uri. Der Gesundheitsdirektor zeigt Verständnis, betont jedoch, das Problem liege nicht beim Spital. Carmen Epp Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Kann eine Patientin oder ein Patient nicht mehr gesund werden, wird er palliativ gepflegt. Symbolbild: Getty

«Ein Gewinn für Uri» – so wurde der Bezug des Neubaus des Kantonsspitals Uri (KSU) im Juni bezeichnet. Das hat Familie Arnold aus Altdorf jedoch anders erlebt, wie Adrian Arnold unserer Zeitung schildert. Sein Vater ist durch einen bösartigen Hirntumor vor einem Monat schwer pflegebedürftig geworden. Seither ist er auf die sogenannte «Palliative Care» angewiesen. Damit sind Behandlungen bei unheilbaren oder chronisch fortschreitenden Krankheiten gemeint, bei denen lediglich die Beschwerden bekämpft werden, nicht aber die Krankheit selber.

Suche nach Palliative-Behandlung wird zur Odyssee

Auf die Anfrage, ob sein Vater im Kantonsspital Uri auf dem letzten Lebensabschnitt gepflegt werden kann, erfuhr Familie Arnold eine Absage. Der 51-Jährige erzählt:

«Es hiess, es gebe auch im neuen Spital keine Betten für die palliative Betreuung von Schwerkranken.»

Nachdem auch in den Urner Alters- und Pflegeheimen kein Zimmer frei war, konnte man seinen Vater schliesslich in der Palliative-Care-Abteilung des Kantonsspitals Schwyz unterbringen.

Arnold spricht zwar von einem «Riesenglück», weil die nächste Möglichkeit mit dem Hospiz Zentralschweiz in Littau noch weiter entfernt gewesen wäre. «Trotzdem muss meine 77-jährige Mutter nun jeden Tag einen langen Weg auf sich nehmen, um ihren Ehemann auf dem letzten Lebensabschnitt begleiten zu können. Da frage ich mich schon, wie das möglich sein kann in Uri, gerade mit dem neuen Spital.»

Wochenweise in verschiedenen Heimen

Im Gespräch mit anderen Angehörigen stellte sich heraus: Arnold und seine Familie ist nicht alleine. So bezeichnet eine Frau aus Attinghausen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, die Suche nach einem Platz für ihre 80-jährige Mutter, die nach einer schweren Krebs-Operation auf Pflege angewiesen ist, als «regelrechte Odyssee».

Nur durch Glück und gute Beziehungen konnte die Familie jeweils kurzfristig und wochenweise in verschiedenen Pflegeheimen des Kantons Uri ein Ferienbett für die schwerkranke Mutter organisieren. «Das geht an die Substanz», wie die Tochter schildert. Sie sagt:

«Die Krankheit ist eigentlich schon Belastung genug. Wenn man dann noch ständig in der Ungewissheit lebt, ob und wo man die nötige Pflege bekommt, ist das umso schlimmer.»

Diese Erfahrung musste auch Walter Bissig aus Isenthal machen. Seine Frau wurde mit Krebs im Endstadium am KSU palliativ versorgt. Bei einem Gespräch mit den zuständigen Ärzten, der Krebsliga und der Familie habe das KSU zugesichert, sie könne weiterhin im Spital bleiben. Eine Woche später sei ihr dann aber mitgeteilt worden, sie werde jetzt ins Altersheim verlegt.

Für Bissig absolut unverständlich, wie er sagt: «Das war im Gespräch eine Woche davor nie Thema. Ausserdem gehört eine 48-jährige Frau doch sicher nicht in ein Altersheim!» Also nahm er seine schwerkranke Frau nach Hause und pflegte sie dort. Zirka einen Monat später habe sich ihre Situation zunehmend verschlechtert, sodass sie auf eigenen Wunsch in die Palliativ-Abteilung des Spitals Schwyz ging, wo sie zwei Tage später schliesslich starb.

Das neue Kantonsspital Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Juni 2022)

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der erweiterten Verwandtschaft von Adrian Arnold. Auch dort sei ein schwer krebskranker Patient vom KSU ins Alters- und Pflegeheim verlegt worden, wo er drei Tage später verstorben sei.

Petition fordert Palliative-Care-Betten am KSU

Diese und weitere Fälle haben Adrian Arnold dazu veranlasst, eine Online-Petition zu lancieren. Die findet klare Worte an die Adresse der Verwaltung des KSU und des Urner Regierungsrats: Es sei doch erstaunlich, «dass im neuen Kantonsspital zwar sehr gerne geboren werden darf, man aber Schwerkranke zum Sterben für die letzten Wochen oder Tage fast rauswirft beziehungsweise sie gar nicht erst aufnimmt». Die Online-Petition fordert daher die Schaffung von Palliative-Care-Betten im KSU. Arnold betont:

«Gerade die palliative Betreuung, bei der die räumliche Nähe zum Wohnort der Familie zentral ist, sehe ich als eine sehr wichtige Funktion eines Regionalspitals wie jenes in Uri an.»

Hier könnte wie bei der Geburtshilfe der örtliche Vorteil voll ausgenutzt werden, so Arnold. Dies, zumal seit langem auch in den regionalen Alters- und Pflegeheimen die Pflegestationen überfüllt seien und in der Regel lange Wartelisten geführt würden.

Aktuell habe sich die Situation in den Urner Heimen verschärft, sagt Michael Kunkel, Präsident von Curaviva Uri, auf Anfrage. So seien besonders kurzfristige, wohnortnahe Übernahmen aus dem Kantonsspital oft nicht möglich. Eine solche «Bettennot» komme vor, wenn etwa zur Urlaubszeit der Bedarf an Ferienbetten oder Betten zur «Übergangspflege» benötigt werden. Solche «Stosszeiten» werde es immer geben, alle Heimleiterinnen und -leiter seien jedoch immer bemüht, schnelle, individuelle Lösungen zu finden.

Dass das Thema bewegt, zeigt die Entwicklung der am Mittwoch lancierten Online-Petition: So unterzeichneten in den ersten 24 Stunden bereits 50 Personen das Anliegen, bis Donnerstagabend, 18 Uhr, waren es deren 175.

Palliative-Care ist zeitlich limitiert

«Der Petitionstext ist irreführend und falsch», sagt Spital-Direktor Fortunat von Planta auf Anfrage. Das KSU habe zwar keine separate, zertifizierte Palliative-Care-Abteilung. Dafür sei das Spital zu klein. Trotzdem lag und liege die Palliativbetreuung dem KSU am Herzen und sei seit Jahrzehnten eine zentrale Aufgabe der Leistungserbringung. Entsprechend gebe es – anders als die Petition suggeriere – auch im neuen Spital wie schon immer Betten für die palliative Betreuung. So verbrächten jedes Jahr viele auf Spitalpflege angewiesene Menschen ihre letzten Tage oder Wochen im KSU, sagt von Planta. Er betont:

«Noch nie haben wir schwerkranke Patientinnen oder Patienten abgewiesen.»

Spitaldirektor Fortunat von Planta. Bild: Archiv UZ

Ein Aufenthalt in einer Palliative-Care-Station in einem Spital und somit auch im KSU sei jedoch zeitlich limitiert und ein solches Bett somit «nicht unbedingt der richtige Ort für die letzten Tage von Sterbenden», ergänzt der Chefarzt der Inneren Medizin, Georg Mang. Vielmehr soll so die Rückkehr in die von der Patientin oder dem Patienten bevorzugte Umgebung ermöglicht werden, also nach Hause, in ein Alters- und Pflegeheim oder in einigen Fällen in ein Hospiz. Ist die Spitalbedürftigkeit nicht mehr gegeben, sei es Aufgabe der nachgelagerten Institutionen, die entsprechenden Palliativleistungen zu erbringen», so von Planta. Und weiter:

«Das KSU ist kein Alters- und Pflegeheim und kein Hospiz, und es kann schon gar nicht die Aufgabe der Angehörigen übernehmen.»

Wichtig sei, dass die verschiedenen Angebote gut aufeinander abgestimmt seien, die Schnittstellen wie etwa der Übertritt vom Spital nach Hause funktionieren und die Hausärztinnen und Hausärzte miteingebunden seien, so von Planta.

Massnahmen liegen bis Ende Jahr vor

Im Bereich Palliative Care werde im Kanton Uri bereits viel geleistet, betont Gesundheitsdirektor Christian Arnold auf Anfrage. In den nächsten Tagen werde ausserdem der kantonale Behandlungs- und Therapieplan Palliative Care veröffentlicht, der künftig von allen Institutionen, Organisationen und Fachpersonen in Uri verbindlich angewendet werde. Im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans Palliative-Care-Uri würden als Nächstes Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung und Weiterbildungsangebote für Fachpersonen organisiert und durchgeführt.

Aktuelles palliatives Behandlungsangebot für Urnerinnen und Urner Das Kantonsspital Uri hat gemäss Spitalgesetz und Leistungsprogramm einen expliziten Auftrag des Kantons für Palliative Care.

Die Spitex Uri bietet Palliative Care an.

Das Hospiz Zentralschweiz ist auf der kantonalen Pflegeheimliste aufgeführt und kann somit in Absprache mit der Wohnsitzgemeinde in Anspruch genommen werden.

Das Hospiz Zentralschweiz in Littau, im Bild ein Zimmer, kann auch von Urnerinnen und Urnern in Anspruch genommen werden. Bild: Pius Amrein (19. Dezember 2019)

«Palliativ ist jedoch ein weiter Begriff», gibt Christian Arnold zu bedenken. «Die einen benötigen sie zwei Wochen, andere zwei Jahre.» Der erste Fall sei durch das KSU abgedeckt, der zweite eher nicht. Die aktuelle Situation führe dazu, dass sich heute Personen in einem Alters- und Pflegeheim befänden, die auch in einem ambulanten Setting gut aufgehoben wären. Das sei jedoch ein Teilthema, das seit anderthalb Jahren im Projekt «Neuordnung Langzeitpflege Uri» in Angriff genommen worden sei. Erste Ergebnisse sollen Ende Jahr präsentiert werden.

Eine Möglichkeit, die diskutiert werde, sei die Schaffung eines besseren Angebots im ambulanten Bereich, dank dem die Patientinnen und Patienten länger zu Hause bleiben könnten. Und Angehörige von älteren Personen könnten bei der Suche nach einem Pflegeplatz nach dem Spitalaufenthalt durch eine zentrale Anlaufstelle, welche die freien Plätze koordiniert, unterstützt werden. Wann und welche Massnahmen des Projekts umgesetzt würden, sei noch unklar, so Arnold. «Sollten dafür Gesetzesanpassungen nötig sein, ist ein entsprechender politischer Prozess nötig.»

Gesundheitsdirektor Christian Arnold Bild: Archiv UZ

Im Gespräch mit Christian Arnold wird deutlich: Das Problem ist erkannt und das Verständnis für die Betroffenen gross. Er gibt jedoch zu bedenken:

«Auch wenn die geschilderten Fälle für die Angehörigen alles andere als leicht sind, greift es meines Erachtens jedoch zu kurz, nun das Kantonsspital Uri dafür verantwortlich zu machen.»

Die Petition «Für Palliative-Care-Betten im Kantonsspital Uri» ist unter www.campax.org zu finden.

