Gesundheitsförderung Uri führt ihre Aktionsprogramme zu psychischer Gesundheit und Ernährung weiter Die Gesundheitsförderungsprogramme «Ernährung und Bewegung» sowie «Psychische Gesundheit» sollen für weitere vier Jahre in Uri umgesetzt werden. 14.10.2020, 13.38 Uhr

Von links: Bruno Scheiber, Programmleiter «Psychische Gesundheit», Simone Abegg, Programmleiterin «Ernährung und Bewegung» und SVP-Regierungsrat Christian Arnold. Bild: PD

(RIN) Die Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft, gesund zu bleiben und sich im familiären, schulischen oder beruflichen Umfeld wohlzufühlen, werden nicht weniger. Stichpunkte wie Bewegungsmangel, erhöhter Medienkonsum, hoher Leistungsdruck, belastendes Arbeitsumfeld oder hoher Zuckergehalt in Lebensmitteln zeigen, dass das Thema auch weiterhin wichtig ist. Nach wie vor sei es dem Urner Regierungsrat ein grosses Anliegen, die Gesundheit der Urner Bevölkerung zu fördern und ein Lebensumfeld zu schaffen, das einen gesunden Lebensstil zulässt, schreibt das Urner Amt für Gesundheit in einer Mitteilung.

Zahl der Übergewichtigen nimmt zu

Die Zahl übergewichtiger Menschen nimmt laut der Mitteilung in der Schweiz insgesamt weiterhin zu. Chronische Krankheiten, die durch Übergewicht vermehrt auftreten, seien insbesondere Herzkreislaufkrankheiten, Diabetes und verschiedene Krebsarten. Dies hat die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz veranlasst, 2007 eine langfristige Kampagne zum Thema «Gesundes Körpergewicht» zu starten. Einen wichtigen Bestandteil dieser Kampagne bilden die kantonalen Aktionsprogramme, die inzwischen von 24 Kantonen umgesetzt werden.

Auch der Kanton Uri beteiligt sich an den schweizweit laufenden Bemühungen für eine ausgewogene Ernährung und vielseitige Bewegung und hat das Aktionsprogramm bereits im Jahr 2008 lanciert. Seitdem wurden drei vierjährige Programmphasen durchgeführt. Der Regierungsrat hat nun entschieden, die bestehenden Projekte und Massnahmen für weitere vier Jahre (2021 bis 2024) fortzusetzen. Das Programm setze bei den Kindern an, weil Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten schon von klein an erlernt werden und da noch am besten positiv beeinflusst werden können.

«In Uri wird wenig über die psychische Gesundheit gesprochen»

«Psychische Störungen zählen mittlerweile zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt», erklärt Gesundheitsdirektor Christian Arnold. «Zudem wird in Uri nach wie vor wenig über die psychische Gesundheit und über psychische Erkrankungen gesprochen.» Viele psychisch erkrankte Urnerinnen und Urner würden professionelle Hilfe erst zu einem späten Zeitpunkt in Anspruch nehmen.

Daher hat der Kanton die Fachstelle Gesundheitsförderung Uri beauftragt, das Aktionsprogramm «Psychische Gesundheit» weiterzuführen. Das Aktionsprogramm wird seit 2012 von der Fachstelle umgesetzt. Seitdem wurden zwei vierjährige Programmphasen durchgeführt. Der Regierungsrat hat auch für dieses Programm einer Verlängerung für die Jahre 2021 bis 2024 zugestimmt.

Kanton bezahlt eine knappe Viertelmillion Franken

Christian Arnold sagt: «In Uri werden ausschliesslich erprobte Projekte, die auch in anderen Kantonen zur Anwendung kommen, umgesetzt. Damit kann mit den vorhandenen Ressourcen das Maximum erreicht werden.» Das Programm knüpfe zudem auch an bewährtem, bis heute geleistetem an – wie etwa an den «10 Schritte zur Psychischen Gesundheit», die schon vielen Urnern ein Begriff sei. Auch in Bezug auf die Kosten bleiben beide Programme im gleichen Umfang wie bisher.

Auf der Basis der beiden Verträge wird Gesundheitsförderung Schweiz pro Jahr die beiden Programme mit 70'000 Franken unterstützen. Der Kantonsanteil beträgt insgesamt zirka 240'000 Franken pro Jahr. Die Kosten des Aktionsprogramms «Psychische Gesundheit» beinhalten auch den Aufwand für die kantonalen Massnahmen im Bereich der Suchtprävention. Die Fachstelle Gesundheitsförderung Uri steht unter der Leitung von Markus Fehlmann.

Hinweis: Weitere Informationen gibt es unter: www.gesundheitsfoerderung-uri.ch.