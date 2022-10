Giftsammeltag Urnerinnen und Urner entsorgen über drei Tonnen Abfälle – darunter viele Waffen, Munition und Sprengstoff Am Giftsammeltag hat die Bevölkerung Abfälle aus Privathaushalten abgegeben. Die Polizei nahm zudem grössere Mengen von Waffen und Explosivstoffen an. René Meier 26.10.2022, 17.05 Uhr

Grosser Andrang am Sammeltag für die Abgabe von Giften und von Waffen, Munition und Sprengstoff bei der Zaku in der Eielen in Attinghausen. Bild: PD

Am Giftsammeltag in der Eielen in Attinghausen sind am vergangenen Samstag insgesamt 3,1 Tonnen Abfälle aus Privathaushalten sowie eine beträchtliche Anzahl Waffen, Munition und Sprengstoff abgegeben worden. Die Bevölkerung war aufgerufen worden, ihre Lager an Giftabfällen in Estrich und Keller zu entrümpeln und gratis abzugeben. Rund 200 Personen machten davon Gebrauch, teilt Zaku, die Zentrale Organisation für die Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri, mit. Die angelieferte Menge entspreche in etwa der Menge in den Vorjahren.