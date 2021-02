Gleichstellungsbericht «Uri steht bei der Gleichstellung sicher nicht auf dem Podest» – Debatte soll fortgesetzt werden Der Landrat lehnt eine Zwischenbilanz zur Gleichstellung zwischen Mann und Frau ab. Die Verlierer der Abstimmung sind enttäuscht. Christian Tschümperlin 07.02.2021, 18.19 Uhr

Gleichstellung ist spätestens nach dem 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts in der Schweiz wieder in aller Munde. Doch wie weit ist der Kanton Uri eigentlich?

Leute studieren die Resultate der Urner Landratswahlen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 11. März 2012)

Eveline Lüönd (Grüne) hat die Debatte in der Session vom Mittwoch miterlebt. «Die Meinungen waren gemacht, besonders in bürgerlichen Kreisen. Die Regierung wurde in den Himmel gelobt, was sie alles für die Gleichstellung täte, obwohl der Frauenanteil in Kaderstellen die nüchterne Wahrheit zeigt», konstatiert sie. Damit wolle man schlicht die Realität nicht wahrhaben. Lüönd glaubt, dass die konservativen Lebensverhältnisse zwar noch in vielen Köpfen existieren würden. «Aber das entspricht längst nicht mehr der Realität in Zeiten, wo viele als alleinerziehende Mütter oder Väter durchs Leben gehen oder in Patchworkfamilien zusammenleben.»

Eveline Lüönd setzt sich seit Jahren im Kanton Uri für die Gleichstellung ein. Bild: PD

Der Urner Landrat hatte Nora Sommers Postulat (SP) für einen Gleichstellungsbericht mit 39 zu 19 Stimmen abgelehnt – entgegen der Empfehlung des Regierungsrats.

Gleichstellungsfrage wird auf ein Frauenanliegen reduziert

Leza Aschwanden ist für die regierungsrätliche Kommission für Gleichstellung tätig. Der 30-Jährige findet: «Uri ist bei der Gleichstellung vielleicht nicht das Schlusslicht, aber wir stehen sicher auch nicht auf dem Podest.» An der laufenden Debatte im Kanton stört ihn, dass die Gleichstellungsfrage auf ein Frauenanliegen reduziert wird. «Die Gleichstellung betrifft die Männer genauso. Heute machen sich viele Paare individuell Gedanken, wie sie ihr Leben gestalten wollen.» Von Teilzeit-Kaderstellen, Tagesschulen oder günstigen Kitas könnten daher auch Männer profitieren. «Die Rollenbilder haben sich längst gewandelt.» Ein Ausspielen von Männern gegen Frauen ist seiner Meinung nach nicht zielführend.



Aschwanden glaubt nicht, dass man im Kanton Uri bereits genug für die Gleichstellung getan hat. «Die aktuelle Zusammensetzung der Regierung spricht eine andere Sprache.» Im Kanton hat man eine reine Männerregierung, 25 Prozent Frauenanteil im Parlament und 12,8 Prozent bei den Kaderstellen der Verwaltung. Die Regierung habe erkannt, dass die Gleichstellungsthematik wieder stärker in der Öffentlichkeit präsent sei. Es sei sehr schade, dass der Landrat hier nicht gleicher Meinung sei. «Eine mögliche Aufgabe des Gleichstellungsberichtes hätte sein können, die Gründe für die bestehenden Verhältnisse zu ermitteln und aufzuzeigen, was der Kanton Uri in den letzten Jahren konkretes für die Gleichstellung getan hat.» Er findet es schlecht, dass oft nur nach Gefühlslage über Dinge befunden werde. «Wenn man wüsste, dass es auf die jeweils zu besetzenden Kaderstellen null weibliche Bewerbungen eingehen würden, hätte man Fakten und könnte entsprechend Lösungen suchen.»

Es genüge denn auch nicht, eine Charta zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor zu unterschreiben. «Das ist nur ein Lippenbekenntnis, solange keine Taten folgen.» So sei zwar die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann ein erklärtes Ziel der Regierung, wer dafür zuständig ist und wie dieses Ziel verfolgt werden soll, bleibe jedoch unklar.

Kein Streit zwischen links und rechts

Chiara Gisler lobt zwar die Fortschritte bei der Gleichstellung, findet aber, dass man noch nicht am Ziel ist. Bild: PD

Chiara Gisler (Juso) ist 23-jährig und damit die jüngste Urner Landrätin. Sie hat die Ablehnung des Gleichstellungsberichts bereits vorausgesehen. «Die Schweiz ist privilegiert im Vergleich zu anderen Ländern. Deshalb ist die Diskussion etwas eingeschlafen. Man ruht sich gerne auf den Lorbeeren aus.» An der ganzen Diskussion in der Schweiz zu diesem Thema fehlt ihr der Blick nach vorne. «Vom Kampfgeist der Pionierinnen vor fünfzig Jahren können auch die Frauen und Männer von heute noch etwas lernen.»

Chiara Gisler zeigt sich dankbar, für die Fortschritte, die bereits erzielt wurden. Die rechtliche Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist in der Schweiz heute eine Selbstverständlichkeit. «Echte Gleichstellung geht aber über eine rein rechtliche Gleichstellung hinaus.» Die Juso-Landrätin sieht beispielsweise Handlungsbedarf bei der Lohngleichheit oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. «Die Umstände sich politisch zu engagieren, müssen für Frauen erleichtert werden.»

Die aktuelle Debatte verortet sie nicht in einem Streit zwischen links und rechts. «Sie kann auch nicht auf eine politische Ebene reduziert werden, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das Männer und Frauen zugleich betrifft.» Chiara Gisler ist überzeugt, dass man noch nicht dort angekommen ist, wo man hinwill. «Erst wenn man Daten hat, kann man aus den Daten Taten folgen lassen.» Deshalb kündigt sie an: «Die Diskussion wird fortgesetzt.»