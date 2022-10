Nach Gletscherschwund im Urserntal steigt Steinschlag-Risiko

Gletscherschwund Der Urner Schwarzbachfirn existiert praktisch nicht mehr – nun steigt das Risiko von Steinschlägen Seit 1850 hat man ihn gemessen. Mittlerweile ist vom kleinen Gletscher oberhalb des Urserntals kaum mehr etwas zu sehen, die Messungen wurden eingestellt. Auch einem anderen Urner Firn droht dieses Schicksal. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 12.10.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur noch ein kleiner Rest erinnert an den Gletscher, der einst rund einen Kilometer lang war. Der Schwarzbachfirn, der sich südlich des Gemsstocks auf Andermatter Gemeindegebiet befindet, ist mittlerweile fast komplett weggeschmolzen. Im Jahr 1850 begann man damit, seine Ausmasse zu messen. Damals betrug seine Fläche noch 0,42 Quadratkilometer. Das sei zwar vergleichsweise klein für einen Gletscher, dennoch sei es eine rechte Masse Eis gewesen, erzählt ETH-Forscher und Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes, Matthias Huss, der den Gletscher in den vergangenen Jahren gemessen hat.

Der Urner Schwarzbachfirn ist praktisch verschwunden. Bild: Matthias Huss / PD

Seither ist der Schwarzbachfirn laufend kleiner geworden. 1973 war er 0,18 Quadratkilometer gross, 2016 betrug er dann noch 0,05 Quadratkilometer. Mittlerweile wird er gar nicht gemessen, weil er dafür zu klein ist.

Vergangener Sommer gab dem Firn den Rest

Matthias Huss, ETH-Forscher und Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes. Bild: PD

Insbesondere die Jahre 2017 und 2018 hätten dem Gletscher massiv zugesetzt, sagt Huss. «Da ist es dann gekippt.» 2019 und 2020 waren nochmals weniger schlimme Jahre mit viel Schnee, der den Gletscher bedeckte und sein Eis schützte. «Das ist eigentlich auch das Geheimnis dieser kleinen Gletscher», so Huss. Die dortige Gegend biete grundsätzlich optimale Bedingungen, da es viel Niederschlag gibt und der entstehende Schnee am Nordhang, wo zusätzlich viel Schnee hingeweht wird, gut gelagert wird. Teilweise habe im April eine Höhe der Schneedecke von über sieben Meter gemessen werden können.

Doch dieses Jahr gab dem Schwarzbachfirn dann den Rest. «Die Schneehöhe in den Alpen war im Frühling so gering wie noch selten», teilte das Schweizer Gletschermessnetz kürzlich mit. Hinzu kamen die grossen Mengen an Saharastaub zwischen März und Mai. «Der verunreinigte Schnee nahm mehr Sonnenenergie auf und schmolz schneller. Damit verloren die Gletscher den schützenden Schnee bereits im Frühsommer.» Die anhaltende, teils massive Hitze zwischen Mai bis Anfang September habe deshalb das Gletschereis dezimiert.

Künstliche Abdeckungen lohnen sich nur zu kommerziellen Zwecken

Hätte man das Verschwinden des Schwarzbachfirns mit einer künstlichen Abdeckung hinauszögern können? Durchaus, erklärt Huss. Allerdings handle es sich dabei um eine Massnahme, die relativ teuer sei. Teilweise seien Kosten von Hunderttausenden Franken damit verbunden. Und das lohne sich nur zu kommerziellen Zwecken, beispielsweise also für Skigebiete. «Das Ziel ist es dann nicht, den Gletscher zu retten, sondern den Skibetrieb optimal aufrechtzuerhalten.» Für die Betreiber des Skigebiets Andermatt-Sedrun sei es zum Beispiel günstiger, die Abfahrt von der Gemsstock-Bergstation auf den Gurschenfirn mit Abdeckungen zu erhalten, statt mit anderen Mitteln für eine zusammenhängende Skipiste sorgen zu müssen.

Im Fall des Schwarzbachfirns hätte sich ein Abdecken also aus finanzieller Sicht nicht gelohnt. Ohnehin habe sein Verschwinden aber direkt keine gravierenden Folgen, sagt Matthias Huss. «Aufgrund seiner kleinen Grösse geht nicht wahnsinnig viel verloren.» Im Tal werde im Sommer ein bisschen weniger Wasser ankommen. Auf einer grösseren Skala könne auch das Verschwinden kleinerer Gletscher zusammengenommen durchaus einen gewissen Effekt haben.

Messungen sind gefährlicher geworden

Auswirkungen hat das Fehlen des Eises jedoch auf die direkte Umgebung des Schwarzbachfirns. Denn dieses hat die umliegenden Felsen bislang stabilisiert. Nun steige im Gebiet die Gefahr von Steinschlägen. «Ich würde niemandem empfehlen, sich dort aufzuhalten.» Auch ihm und seinem Team sei es am Schluss immer unwohler geworden bei den Messungen vor Ort, erzählt Huss.

Matthias Huss (Mitte) und zwei Kollegen beim Setzen von Messstangen auf dem Persgletscher im Engadin. Bild: Mayk Wendt / Keystone (12. September 2022)

Der Schwarzbachfirn lässt sich somit nicht mehr messen. Weiterhin würden sie aber Messungen am benachbarten Sankt-Anna-Firn vornehmen, der sich im Skigebiet Andermatt-Sedrun befindet. Auch dieser sei schon stark geschrumpft. Eisresten von ihm könnten jedoch noch zehn bis 15 Jahre lang bestehen, schätzt Huss. «In den nächsten zwei bis drei Jahren müssen wir das Messprogramm aber wohl auch dort an den Nagel hängen.»

Auch der Sankt-Anna-Firn geht seit Jahren stark zurück. Bild: Matthias Huss / PD

Der Sankt-Anna-Firn war vor zehn Jahren noch einiges länger, wie die Markierung am Fels links zeigt. Bild: Matthias Huss / PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen