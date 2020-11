Wenn Glücksbringer zur Plage werden Marienkäfer werden oft als Glücksbringer bezeichnet. Zu Recht, denn sie fressen Blattläuse und Spinnmilben und sind deshalb im Garten gern gesehene Gäste. Das trifft für die einheimischen Marienkäfer zu, nicht aber für ihre asiatischen Verwandten. Die Urner Umweltdirektion sensibilisiert. 03.11.2020, 15.12 Uhr

Ein Schwarm des Asiatischen Marienkäfers sucht sich das Winterquartier irgendwo im Kanton Uri zwischen Fenster und Fensterrahmen. Bild: PD

(sez) Der Asiatische Marienkäfer wurde in den 1980er-Jahren in Mitteleuropa zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingeführt. Er wurde hauptsächlich gegen Blattläuse in Treibhauskulturen eingesetzt. Er ist gefrässiger als unsere einheimischen Arten, vertilgt pro Tag 100 bis 270 Blattläuse und hat es auch auf Spinnmilben, Wanzen, Blattwespen und andere Käferarten abgesehen. In der Schweiz wurden die ersten Freilandexemplare 2004 in Basel gesichtet. In der Zwischenzeit hat er sich aber im Freiland etabliert. Seither hat sich diese asiatische Art massiv ausgebreitet und kommt heute in der ganzen Schweiz vor. Dies schreibt die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion des Kantons Uri in einer Medienmitteilung. Und weiter: «Unsere einheimischen Marienkäfer haben einen schweren Stand gegen den asiatischen Konkurrenten. Dieser ist widerstandsfähiger und so weniger anfällig auf Krankheiten und verdrängt damit die einheimischen Arten mehr und mehr.»

In Obstkulturen ist der asiatische Marienkäfer immer noch ein gern gesehener Gast, da er Schädlinge bekämpft. Anders sieht es im Rebbau aus. Während der Weinlese im Herbst, wenn die Nächte kälter werden, verkriecht sich der asiatische Marienkäfer gern zwischen den Trauben. Gelangen die Marienkäfer im Zuge der Weinlese mit in die Verarbeitung der Trauben, so wirkt sich das negativ auf die Weinqualität aus. Die Fruchtigkeit wird vermindert und der Wein riecht mit der Zeit ranzig.

Wirksamste Waffe gegen die Käferplage: Der Staubsauger

Im Herbst, wenn sich kalte Tage mit wärmeren abwechseln, suchen die asiatischen Marienkäfer ihr Winterquartier auf. Sie bilden dabei riesige Schwärme. Zu Tausenden hängen sie dann an Hauswänden und suchen einen Platz in Ritzen von Fensterrahmen oder Storen. Für die Hausbewohner werden sie so zur Plage. Dies vor allem auch, weil sie gern immer wieder dieselben Winterquartiere aufsuchen. Der Staubsauger ist die beste Waffe gegen diese Plage. Damit die Marienkäfer nicht mehr aus dem Staubsaugersack entweichen, muss dieser nach dem Absaugen entweder in einem verschlossenen Sack für einige Stunden im Tiefkühlfach gelagert oder sofort im Kehricht entsorgt werden. Diese aufwendige Arbeit muss regelmässig wiederholt werden. Nicht empfehlenswert ist das Zerdrücken oder Zerschlagen der Käfer. Dies verursacht Flecken und einen unangenehmen Geruch. Die kleinen Käfer sondern bei Gefahr eine klebrige, gelbe und stinkige Abwehrflüssigkeit ab.