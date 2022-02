Im Kraftwerk Göschenen laufen diverse Sanierungsarbeiten

Göschenen Herausforderung für Mensch, Technik, Sicherheit und Logistik – so wird das Kraftwerk Göschenen saniert Seit einigen Wochen laufen beim Kraftwerk Göschenen diverse Sanierungsarbeiten. Mehrere Baustellen befinden sich mitten in einem Druckstollen. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist dunkel, feucht, kalt, eng und so richtig ungemütlich. Zudem sorgen dröhnende Presslufthämmer für einen hohen Lärmpegel. Tageslicht gibt es weit und breit keines. Nur dank installierten Lampen ist überhaupt etwas zu sehen. Rund zehn Arbeiter haben seit einigen Wochen einen Arbeitsplatz, der definitiv nichts für Zartbesaitete oder Warmduscher ist.

Die Arbeiter leisten für die Sanierung des Druckstollens tief im Berginnern einen Knochenjob. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 17. Februar 2022)

Die Baustellen, auf denen sie sich ins Zeug legen und zu denen man teilweise einen bis zu einstündigen Marsch durch die zum Teil sehr glitschige Röhre bewältigen muss, befinden sich im 7 Kilometer langen und einen Durchmesser von rund 2,6 Metern aufweisenden Druckstollen, der vom Göscheneralp-Stausee zum Rötiboden führt. Normalerweise fliesst durch dieses gewaltige Bauwerk Wasser mit einer Geschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde.

Gearbeitet werden kann dort momentan nur deshalb, weil seit Anfang Januar beim Kraftwerk Göschenen sämtliche Stollen stillgelegt sind. Auf der Sohle des Stollens gibt es aber trotz geschlossener Drosselklappen zehn bis 20 Zentimeter Wasser, durch das man waten muss, um zu den Baustellen zu gelangen. Das hat mit dem Druck zu tun. Dazu sagte Marcel Schmid, Leiter Unternehmenskommunikation CKW, an der am Donnerstag abgehaltenen Medienführung: «Über den Winter drückt deutlich weniger Wasser in den Stollen. Ab April wären die Arbeiten nicht mehr möglich, weil es von da weg jeweils zu viel Feuchtigkeit hat.»

Schäden am Beton durch Abrasion

Marc Rothenfluh, Leiter Geschäfts- und Betriebsführungen CKW. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 17. Februar 2022)

In die Sanierung des Stollens werden rund 900’000 Franken investiert.

«Die Arbeiten mitten im Berg stellen besondere Herausforderungen an Mensch, Technik, Logistik und Arbeitssicherheit dar»,

betonte Marc Rothenfluh, Leiter Geschäfts- und Betriebsführungen CKW, und er fügte noch an: «Die Teilstücke, auf denen gearbeitet wird, müssen mit aufwendigen Massnahmen trockengelegt werden, sonst könnte man dort nichts machen.» Durch die Abrasion kommt es mit der Zeit zu Schäden im Stollen, insbesondere im Sohlenbereich. Dort muss der Beton bis auf die Armierungseisen abgespitzt und dann die betreffende Stelle wieder frisch betoniert werden.

Insgesamt gab und gibt es im Druckstollen sechs Baustellen, wo solche Arbeiten ausgeführt werden. Mittlerweile ist man bei der Letzten angelangt, die sich rund 1,5 Kilometer entfernt von der Einstiegsstelle Rötiboden befindet. Zu diesem Punkt gelangen die Arbeiter und deren Equipment via eine Seilbahn, deren Talstation sich unmittelbar vor dem Weiler Abfrutt befindet. Ab der Bergstation geht es zunächst durch einen Zugangsstollen, der zum Wasserschloss führt. Druckstollen und der steil Richtung Kraftwerk Göschenen abfallende Druckschacht kommen dort zusammen. Solche Stollensanierungen finden alle fünf Jahre statt.

Generatoren und Turbinen werden ersetzt

Parallel wird beim Kraftwerk Göschenen die vorübergehende Einstellung der Stromproduktion auch noch für andere Arbeiten genutzt. «Über einen Zeitraum von mehreren Jahren werden sämtliche Generatoren und Turbinen ersetzt. Dafür investiert die Kraftwerk Göschenen AG rund 60 Millionen Franken», verriet Schmid. Das Ganze wird gestaffelt vorgenommen, sodass in der Regel nur eine Maschine ausser Betrieb ist und die anderen Strom produzieren können. Gestern war ein halbes Dutzend Arbeiter damit beschäftigt, einen 160 Tonnen schweren Rotor, der bereits 60 Jahre auf dem Buckel hat, auszubauen und zu ersetzen. Ein sehr kniffliges Manöver, für das viel Fingerspitzengefühl benötigt wurde. Am 8. April soll das Kraftwerk Göschenen wieder ans Netz. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, diesen Termin einhalten zu können, da die bisherigen Arbeiten alle plangemäss verlaufen sind.

Im Kraftwerk Göschenen wird ein 160 Tonnen schwerer Rotor ausgewechselt. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 17. Februar 2022)

An der Kraftwerk Göschenen AG halten die CKW 50 Prozent der Aktien. 40 Prozent sind in der Hand der SBB, und die restlichen 10 Prozent sind im Besitz des Kantons Uri. Die Geschäftsführung obliegt den CKW.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen