Bauarbeiter wurde von Matte eingeklemmt und erheblich verletzt

Göschenen Arbeiter wurde auf der Baustelle eingeklemmt – und zog sich erhebliche Verletzungen zu In Göschenen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Arbeitsunfall. Ein 52-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein ausserkantonales Spital geflogen werden musste. 30.06.2022, 14.54 Uhr

Als ein Mann in Göschenen am Donnerstagmorgen Revisionsarbeiten an einer Steinbrechermaschine durchführte, wurde er von einer schweren Kunststoffmatte getroffen. Dadurch wurde er eingeklemmt. Damit der 56-Jährige geborgen werden konnte, musste die Matte mit einem Bagger angehoben werden. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, waren seine Verletzungen so schwer, dass die Rega ihn in ein ausserkantonales Spital fliegen musste. (rad)