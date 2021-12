Göschenen Auto kommt in der Schöllenen ins Schleudern Am Mittwoch kollidierte ein Personenwagen mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand. 29.12.2021, 16.54 Uhr

Der Sachschaden des Unfalls beträgt rund 16'000 Franken. Bild: PD

In der Schöllenen krachte es am Mittwoch, 29. Dezember. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Kontrollschildern aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden in Richtung Göschenen. Unmittelbar vor der Kurve Steindlikehr bremste der Lenker sein Fahrzeug ab und geriet dadurch ins Schleudern, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.