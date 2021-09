Autobahn A2: Autofahrer kollidiert mit Betonelement von Baustelle

Göschenen Autofahrer kollidiert mit einem Betonelement einer Baustelle – es wurde niemand verletzt Die Urner Kantonspolizei meldet, dass sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A2 ein Selbstunfall ereignet hat. Es entstand Sachschaden. 30.09.2021, 14.44 Uhr

Am Donnerstag, 30. September 2021, ereignete sich gegen 7.30 Uhr, ein Selbstunfall auf der Autobahn A2. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Berner Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Nord. Unmittelbar nach dem Gotthardtunnel besteht aufgrund einer Baustelle eine Fahrbahnverengung. Aus derzeit unbekannten Gründen kollidierte der PW-Lenker mit einem Betonelement der Baustelle. Der 31-jährige Lenker blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt gemäss der Urner Polizei rund 12'000 Franken. (inf)