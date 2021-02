Göschenen Das Infocenter zur zweiten Gotthard-Röhre löst Fragen bei Urner Landräten aus In Göschenen soll ein touristisches Infocenter zur zweiten Gotthardröhre entstehen. Doch die politische Stossrichtung wirft bei Karin Gaiser und Andreas Gisler Fragen auf. Christian Tschümperlin 03.02.2021, 15.52 Uhr

Mitte 2029 soll die zweite Gotthardröhre in Betrieb gehen: «Die Bedeutung dieses Bauvorhabens in der Schweizerischen Verkehrspolitik ist ausserordentlich gross», finden die CVP-Landräte Karin Gaiser aus Erstfeld und Andreas Gisler aus Bauen. Und nicht nur sie: Das Bundesamt für Strassen will im Bahnhof Göschenen das «Infocenter zweite Röhre» einrichten. «Darin erhalten die Gemeinden der umliegenden Region die Möglichkeit, sich und ihre touristischen Attraktivitäten den Gästen zu präsentieren und so mehr Wertschöpfung in die Region zu bringen», wie die Netzwerkstelle Regionalentwicklung Regiosuisse berichtet.