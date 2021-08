Göschenen Nun gibt's Einblick in den Strassentunnelbau am Gotthard Zwei Infozentren in Göschenen und Airolo beantworten Fragen rund um den Bau der zweiten Gotthard-Strassenröhre. Am Nationalfeiertag wurden sie eröffnet. Matthias Piazza 01.08.2021, 19.28 Uhr

Astra-Vizedirektor Guido Biaggio, Göschenens Gemeindepräsident Peter Tresch und der Urner Baudirektor Roger Nager (von links) probieren das interaktive Ausstellungsmodell aus. Bild: Patrick Hürlimann (Göschenen, 1. August 2021)

Göschenen wird wieder zum Tunneldorf. Die Vorarbeiten für den Bau des zweiten Gotthard-Strassentunnels haben im vergangenen Jahr begonnen. Täglich wird gesprengt, gebohrt und betoniert, damit nächstes Jahr mit dem eigentlichen Bau begonnen werden kann. Für die nächsten rund zehn Jahre wird Göschenen zur Grossbaustelle. Was braucht es, damit die Mineure durch das Gotthardmassiv kommen, was ist das Knifflige beim Bau der zweiten 16,9 Kilometer langen Röhre, die rund 70 Meter parallel zur ersten Röhre verläuft und 2029 in Betrieb gehen soll? Antworten darauf gibt's nun im Infozentrum, welches das Bundesamt für Strassen (Astra) eingerichtet hat.

Es befindet sich ganz in der Nähe der Verladestation, wo der Aushub aus dem Gotthard abtransportiert wird, beim Bahnhof Göschenen, im früheren Bahnhofbuffet. Es ist eine Ausstellung zum Anfassen, multimedial, wie die Begehung am Sonntag zeigte, als das Infozentrum feierlich eröffnet wurde, zeitgleich mit jenem in Airolo. So gibt es ein Relief des Gotthardmassivs zum Berühren. Mit einem Tablet kann man verschiedene Informationen abrufen, sei es über den Bau des Gotthardtunnels oder Touristisches rund um die Region. Im Infozentrum steht auch ein Modell einer Tunnelfräse. Gleichzeitig präsentieren sich Göschenen und die weiteren Gemeinden im Urner Oberland als Tourismusregion.

Astra-Vizedirektor Guido Biaggio (zweiter von links) eröffnet mit dem Göschener Gemeindepräsidenten Peter Tresch (dritter von links) und dem Urner Baudirektor Roger Nager (zweiter von rechts) das Infozentrum in Göschenen. Patrick Hürlimann (1. August 2021) Das Relief, bei dem man mittels Tablet Infos abrufen kann, stösst auf grosses Interesse. Bild: Patrick Hürlimann (Göschenen, 1. August 2021) Das Modell der geplanten zweiten Gotthard-Strassenröhre. Bild: Patrick Hürlimann (Göschenen, 1. August 2021) Der Göschener Gemeindepräsident Peter Tresch probiert ein interaktives Element im Infozentrum aus. Bild. Patrick Hürlimann (Göschenen, 1. August 2021)

Mehr als Stau und Schattenloch

Als Gemeindepräsident von Göschenen und Kassier des Tourismusvereins Göschenen ist Peter Tresch im Infozentrum stark involviert. «Wir wollen die Besucher ‹gluschtig› auf unsere Region machen, dem Rest der Schweiz zeigen, dass Göschenen mehr ist als Stau, Schattenloch oder Barackendorf», erklärt er. Er rechnet damit, dass jährlich zwischen 10'000 und 12'000 Leuten die Ausstellung besuchen. Betreuende stehen bei Fragen der Besucher zur Verfügung. Ab nächstem Frühling bietet der Tourismusverein im Auftrag des Astra auch Führungen im Umgelände der Baustelle an.

Der 1. August sei bewusst gewählt. «Der Nationalfeiertag passt zum Gotthard, der zu unserem Nationalstolz gehört.» Peter Tresch macht keinen Hehl draus, dass es dabei auch um eine Charmeoffensive bei den Einheimischen geht. «Die Göschener sollen sich informieren können, was in ihrem Dorf passiert.» Denn auch wenn man versuche, die Beeinträchtigungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren:

«In den nächsten zehn Jahren müssen sich die Anwohner auf Immissionen einstellen. Göschenen wird zur Grossbaustelle mit Installationsplatz, Unterkünften, Kantinen und gegen 200 Tunnelarbeiter, die hier vorübergehend wohnen.»

Ihm sei es wichtig, diese Arbeiter nicht nur als Ablieferer von Quellensteuern anzusehen, sondern als Menschen, die vorübergehend in Göschenen wohnen und dort auch ihre Freizeit geniessen. Er sei überzeugt, dass dies gelinge. «Die heutigen Mineure kennen Sitte und Moral und gehen regelmässig zu ihren Lieben nach Hause. Dies ist nicht mit den Zeiten vor rund 150 Jahren zu vergleichen, als der Eisenbahntunnel gebaut wurde.»

Im Zuge der Bauarbeiten für die neue Gotthardröhre hat Göschenen auch ein neues Feuerwehrauto angeschafft, das bei dieser Gelegenheit eingesegnet wurde, zusammen mit dem Infozentrum.

Im Infozentrum werden auch Utensilien der Mineure ausgestellt. Patrick Hürlimann (Göschenen, 1. August 2021)

Baudirektor Roger Nager benutzte den Anlass am Sonntag für einen Blick in die Vergangenheit. So reichte die Idee zweier Tunnels bis in die 1950er-Jahre zurück. Der eigentliche Gotthardtunnel wäre zwischen dem Urserental und Airolo gebaut worden, ein zweiter hätte die Schöllenenschlucht umfahren. Und schon 1967 habe man einen sprunghaften Verkehrszuwachs mit der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels erwartet.

«Wo gebaut wird, gibt es Arbeit und Brot»

«Ich gebe zu, dass mein Herz als Volkswirtschaftsdirektor höherschlägt, wenn an einem Ort im Kanton Uri Baumaschinen auffahren und Kräne aufgestellt werden», sagte Regierungsrat Urban Camenzind in seiner Ansprache.

«Denn da, wo gebaut wird, gibt es eine Entwicklung, Arbeit und Brot, Verdienstmöglichkeiten für die Bevölkerung, Perspektiven für die Geschäfte und Unternehmen.»

Als Landammann und Regierungsrat sei ihm allerdings klar, dass die vorhandenen komplexen Schnittstellen rund um die Entwicklungen in Göschenen auch sehr viel Potenzial für unterschiedliche Prioritäten, Konflikte und Unzufriedenheit hätten. Lärm, Staub und Baustellenverkehr behinderten und erschwerten das Leben im Dorf. Liebgewordenes verändere sich oder verschwinde sogar. «Doch gerade das Beispiel des Gotthardbasistunnels hat uns Urnern gezeigt, dass, wenn man sich einsetzt, es möglich ist, eine international wichtige Grossbaustelle auch für die lokalen Bedürfnisse zu nutzen, sei es zum Beispiel in der Verbesserung des Hochwasserschutzes oder dem öffentlichen Verkehr.» Damit dies gelinge, brauche es den Willen zur Zusammenarbeit. «Mit der heutigen Eröffnung des Infozentrums zur zweiten Röhre des Gotthardstrassentunnels ist uns dies bereits ein erstes Mal gelungen.»

Das Infozentrum ist freitags zwischen 13 und 17 und samstags zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.gotthardtunnel.ch/vor-ort/infozentren. Hier kann man auch begleitete Führungen buchen.