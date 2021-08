Neue Sitzebänke in Göschenen dank Engagement von Familie

Göschenen Familie spendet neue Sitzbänke für die Göscheneralp Sie ermöglichen Ruhe und Entspannung: die Sitzbänke in der Göscheneralp. Zwei von ihnen sind rundum erneuert worden, dank tatkräftiger Unterstützung einer Luzerner Familie. 25.08.2021, 14.00 Uhr

Um die 20 «Bänkli» laden in Göschenen und in der Göscheneralp zum Verweilen ein. Für ihren Unterhalt sorgt der Tourismusverein Göschenen-Göscheneralp. Die zahlreichen Bänke, die im Sommer und Winter der Witterung ausgesetzt sind, verursachen jedoch auch viel Arbeit, wie der Tourismusverein in einer Mitteilung schreibt. Von Zeit zu Zeit müssen die beliebten Sitzgelegenheiten zudem erneuert werden.

Die Familie Furrer-Hartenstein, Guido, Vanessa und Sohn Oskar, freut sich über die neuen Bänkli in der Göscheneralp. Bild: PD

Zwei der Sitzbänke in der Göscheneralp erhielten nun eine ganz spezielle Aufwertung: Die Familie Furrer-Hartenstein spendete nicht nur das Lärchenholz für zwei neue Bänke, sondern legte bei der Verarbeitung des Holzes gleich selbst Hand an. Guido Furrer, gelernter Schreiner und heute Geschäftsführer, bearbeitete das Holz zusammen mit seinen 5- und 6-jährigen Söhnen Franz und Oskar. «Es hat Spass gemacht, gemeinsam die ‹Bänkli› herzustellen», betont Guido Furrer. Den Rahmen für die beiden Bänke, die inzwischen in der Göscheneralp an ihren Platz gestellt wurden, stiftete das Kraftwerk Göschenen. So entstanden in einem Gemeinschaftswerk zwei neue Sitzgelegenheiten direkt an der Göscheneralpstrasse im Gebiet Grit. Zwei gravierte Metallschildchen machen auf die Stifter aufmerksam.

«Machen schon seit über zehn Jahren in Göschenen Ferien»

Wieso aber kommt eine Familie aus Luzern überhaupt dazu, zwei Sitzbänke im Urner Oberland zu spenden? «Wir machen schon seit über zehn Jahren in Göschenen Ferien», verrät Vanessa Furrer-Hartenstein. Sie und ihr Mann berichten, dass sie Bekannte in der Gemeinde am Fuss des Gotthards kennen und gern die spektakuläre Natur in der Göscheneralp geniessen. «Von Luzern sind wir so schnell hier», hält auch Guido Furrer-Hartenstein fest.

Während ihres aktuellen Aufenthalts in Göschenen konnte die Familie erstmals die beiden Bänke an ihrem neuen Standort bestaunen. Martin Dubacher, Vorstandsmitglied des Tourismusvereins Göschenen-Göscheneralp, zeigte den Stiftern den gut geschützten Platz unter einer grossen Tanne. «Es ist wunderbar und alles andere als selbstverständlich, dass eine Familie eine Sitzbank spendet. Es bedeutet für uns nämlich viel Aufwand, die Sitzgelegenheiten zu unterhalten», hält der Göschener fest. «Diese beiden Bänke sind nun aus langlebigem Lärchenholz an einem Ort, der sowohl im Sommer als auch im Winter oft besucht wird. Sie werden lange Freude bereiten», freut sich das Vorstandsmitglied. (pd/RIN)