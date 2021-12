Göschenen Geisterfahrer vor dem Gotthardtunnel Am Abend des 25. Dezembers entdeckte die Urner Kantonspolizei einen Geisterfahrer unmittelbar vor dem Gotthardtunnel. Dieser musste den Führerausweis abgeben. Verletzt wurde niemand. 26.12.2021, 13.01 Uhr

Die Kantonspolizei Uri konnte den 75-jährigen Geisterfahrer anhalten und hat ihn an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Keystone

Gegen 18.45 Uhr am 25. Dezember stellte die Kantonspolizei Uri fest, wie ein Auto direkt vor dem Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Süden auf der Sperrfläche anhielt. Danach wendete der 75-jährige Autofahrer und fuhr mehrere hundert Meter als Geisterfahrer in Richtung Norden. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, bog er danach beim Kontrollplatz Schöni nach links ab und verliess die Autobahn Richtung Kantonsstrasse.