Göschenen Gotthard-Strassentunnel: Viel Symbolik beim Spatenstich der zweiten Röhre Mit etwas Verspätung konnte am Mittwoch das Fest zum Spatenstich der zweiten Gotthard-Strassenröhre gefeiert werden. Eine inszenierte Sprengung und grosse Reden – unter anderem von Regierungsrat Urban Camenzind – sorgten für feierliche Stimmung. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 29.09.2021, 17.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein wolkenverhangener Mittwochmorgen in Göschenen. Es tropft vom Dach des grossen Festzelts, das auf dem Areal eidgenössisch errichtet wurde. Darunter versammelt und umringt von Medienschaffenden stehen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bau. Gemeinsam feiern sie im Rahmen des Spatenstichs den offiziellen Start eines Jahrzehntprojekts: den Bau der zweiten Gotthard-Strassenröhre.

Das nördliche Tunnelportal der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels. Bis 2029 soll diese fertiggestellt sein. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE (Göschenen, 29. September 2021)

Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), spricht von einem steinigen Weg bis zu diesem Tag. Insbesondere die Grünen machten Stimmung gegen das Bauvorhaben, sprachen von einem Verstoss gegen den Alpenschutz, von einem ökologischen und ökonomischen Unding. Im September 2016 entschied sich das Stimmvolk schliesslich für die Errichtung der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels. Und stellte so die Weichen für die kommenden zehn Jahre Gotthardbau.

Der zweiten Röhre geht ein Sanierungsauftrag an die Adresse der Astra voraus. So muss der erste Strassentunnel, der 1980 fertiggebaut wurde, bis 2035 umfassend erneuert und den heutigen Standards angepasst werden. Damit diese Arbeiten möglichst effizient und sicher umgesetzt werden können, muss die Röhre vollständig gesperrt werden. Ohne alternativen Verkehrsweg wäre das ein teures Unterfangen – schliesslich zählt die Nord-Süd-Achse zu einer der europaweit wichtigsten Verbindungen für den Personen- und Warenverkehr. Also muss eine zweite Röhre her. Sie stellt sicher, dass der Strassenverkehr zwischen Göschenen und Airolo auch während der Sanierungsarbeiten durch die Alpen geführt werden kann.

Spatenstich wird mit Verspätung zelebriert

Die Vorarbeiten für den Bau des zweiten Tunnels haben bereits im Frühling 2020 begonnen. Bekannte Gründe haben die Festlichkeiten zu diesem Zeitpunkt jedoch verunmöglicht, sodass der Spatenstich verspätet und rein symbolisch durchgeführt werden musste. Und so dienen auch die bereitgelegten Gehörpfropfen eher der Stimmung, als dass sie wirklich nötig wären, denn so laut ist die inszenierte Sprengung aus den Lautsprechern dann doch nicht.

Ebenfalls der Symbolik dient ein weiterer Festakt, für den vier Kinder auf die Bühne gebeten werden. Die Autofahrer von morgen, zwei davon aus Göschenen, zwei aus Airolo. In gut zehn Jahren sollen sie mit ihren frisch erworbenen Führerscheinen den Gotthard-Strassentunnel passieren. Sie präsentieren eine zweiteilige Tafel, die den Durchstich im neuen Tunnel symbolisiert. Bis zu dessen geplantem Erfolg im Jahr 2026 werden die Tafeln in den jeweiligen Infozentren in Göschenen und Airolo ausgestellt. Nach Fertigstellung des neuen Tunnels sollen die Tafelteile als zusammengefügtes Bild ihren finalen Platz an der Tunnelwand finden.

Die Autofahrer von morgen: Je zwei Kinder aus Göschenen und Airolo präsentieren die Gedenktafeln, die dereinst im fertigen neuen Gotthard-Strassentunnel hängen sollen. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE (Göschenen, 29. September 2021)

Nebst Jürg Röthlisberger richtet auch Peter Tresch, Gemeindepräsident von Göschenen, das Wort an die versammelten Gäste. Der Bauherrschaft wünscht er «keine Unfälle, ideale geologische Verhältnisse und möglichst keine Störzonen.» Zudem hat Urban Camenzind einige Worte parat. Der Urner Landammann unterstreicht abermals die ökonomische und gesellschaftliche Relevanz des Gotthard-Tunnels: «Mit der zweiten Gotthard-Röhre entstehen in den nächsten zehn Jahren grosse wirtschaftliche Chancen, zehn Jahre, in denen dieser Bau Wertschöpfung und neue Menschen nach Göschenen und ins Urner Oberland bringt.»

Im Gespräch zu zweit äussert sich Camenzind zur Frage, was sich seit dem Bau der ersten Gotthard-Röhre vor gut 50 Jahren verändert hat. Er sagt:

«Durch den zwischenzeitlichen Bau des Eisenbahntunnels haben wir eine gewisse Routine erlangt.»

Vor gut 50 Jahren sei man ungewisser an die Sache herangegangen. «Heute aber ist in der Verwaltung viel Fachwissen über den richtigen Umgang mit Grossbaustellen vorhanden, von dem man nun Gebrauch machen kann.»

Der Urner Landammann Urban Camenzind betont, wie wichtig der Gotthard-Strassentunnel für die Schweiz und für den Kanton Uri ist. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE (Göschenen, 29. September 2021)

Bis 2029 soll der zweite Gotthard-Strassentunnel fertiggestellt sein, im Anschluss beginnen die Sanierungsarbeiten bei der ersten Röhre. Ziel ist, dass der Verkehr ab 2032 einspurig durch beide Tunnels geführt wird. Die Kapazität wird somit nicht erhöht, sehr wohl aber die Sicherheit durch den aufgehobenen Gegenverkehr und die somit geschaffenen Pannenstreifen.

Camenzind nennt weitere Gründe, weshalb die zweite Gotthardröhre für Uri relevant ist:

«Während der nächsten zehn Jahre werden viele Arbeitsplätze und Aufträge für das lokale Gewerbe geschaffen. Das bringt Arbeit und Verdienst in den Kanton Uri.»

Für den Landamman geht es nun mit einem Shuttlebus rüber nach Airolo. Dort wird die zweite Sprengung inszeniert. Und vermutlich bekommen die Gäste auf der anderen Seite des Gotthardmassivs sogar noch ein paar Sonnenstrahlen ab.