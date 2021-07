Auf der Autobahn A2 in Göschenen: Lastwagen kollidiert mit Auto

Göschenen Lastwagen kollidiert mit Auto – Sachschaden von 20'000 Franken In Göschenen, unmittelbar nach der Ausfahrt des Gotthard-Strassentunnels, kollidierte ein Lastwagen mit einem Auto. Beim Unfall wurde niemand verletzt. 08.07.2021, 19.02 Uhr

Das Auto wurde einige Meter vom Lastwagen gestossen. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Donnerstag, kurz nach 12.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Sattelmotorfahrzeugs mit italienischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord. Unmittelbar nach der Ausfahrt des Gotthard-Strassentunnels beabsichtigte der Lenker auf die Normalspur zu wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit einem belgischen Personenwagen, welcher sich auf der Normalspur befand, schreibt die Urner Polizei in einer Miteilung.