PW kippt nach Selbstkollision auf der A2

Göschenen Lenker kollidiert mit Verkehrsteiler, Wagen kippt Auf der Autobahn A2 ist es am Dienstag zum Selbstunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzten. 31.08.2021, 17.38 Uhr

Am Dienstag, 31. August, verletzen sich zwei Personen bei einer Selbstkollision in Göschenen. Um 12 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern durch den Gotthard-Strassentunnel in Richtung Nord. Kurz nach dem Tunnelausgang übersah der Lenker aus derzeit unbekannten Gründen die leichte Rechtskurve und kollidierte frontal mit dem Verkehrsteiler, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.