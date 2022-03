Luzernerin wendet gleich zwei Mal vor dem Gotthard-Strssentunnel

Göschenen Luzerner Lieferwagenfahrerin wendet gleich zwei Mal vor dem Gotthardtunnel Ein gefährliches Manöver beim Gotthard-Strassentunnel: Eine Luzernerin ist direkt nach dem Nordportal als Geisterfahrerin auf die Gegenfahrbahn gekommen und wendete dort zwei Mal, um schliesslich wie gewünscht Richtung Norden weiterzufahren. 08.03.2022, 16.13 Uhr

Die gefährlichen Wendemanöver ereigneten sich unmittelbar vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels. Bild: Keystone

Am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr fuhr eine Luzerner Lieferwagenfahrerin im Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Nord. Unmittelbar nach dem Tunnelausgang fuhr sie auf die Gegenfahrbahn und wendete dort ihr Auto in Fahrtrichtung Süd, wie Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte. Um auf die ursprüngliche Fahrspur in Richtung Nord zu gelangen, wendete sie das Fahrzeug kurz vor dem Tunnel erneut. Daraufhin konnte die Urner Kantonspolizei die 64-jährige Lenkerin stoppen. Verletzt wurde bei diesem Manöver niemand. Wie die Urner Kantonspolizei auf Anfrage von «PilatusToday» sagt, war die Frau fahrfähig.