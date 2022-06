Göschenen Mongolischer Künstler ist zu Gast im Gottesdienst Der mongolische Künstler Otgonbayar «Otgo» Ershuu referiert zum Thema «Das Wunder der Schöpfung, das Wunder des künstlerischen und des technischen Schaffens erleben». 20.06.2022, 17.18 Uhr

Im Gottesdienst am 26. Juni in der evangelisch-reformierten Kirche Göschenen findet eine aussergewöhnliche Synthese statt. Der mongolische Künstler Otgonbayar «Otgo» Ershuu referiert zum Thema «Das Wunder der Schöpfung, das Wunder des künstlerischen und des technischen Schaffens erleben». Was seine Maltechnik und die Motive betrifft, ist sein Werk traditionell religiös geprägt.