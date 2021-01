Göschenen Peter Tresch: «Im Dorf kann ich mehr bewirken als im Landrat» Der alt Landratspräsident ist neuer Gemeindepräsident von Göschenen. Peter Tresch ist überzeugt, dass das Dorf mehr zu bieten hat als eine grosse Baustelle, Baracken und einen grossen Parkplatz für das Urserntal. Markus Zwyssig 13.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Tresch ist zurück in der Politik. Das sah vor ein paar Monaten noch ganz anders aus:

«Im Frühling wollte ich mich eigentlich von der politischen Bühne verabschieden.»

12 Jahre lang politisierte er im Landrat und wurde als Präsident des Kantonsparlaments sogar höchster Urner. «Es ist nicht so einfach, wieder hinten im Saal Platz zu nehmen, wenn man einmal den Dirigentenstab in der Hand gehalten hat.»

Peter Tresch freut sich auf die neue Herausforderung als Gemeindepräsident von Göschenen. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 8. Januar 2021)

Tresch wollte denn auch im Landrat einer jungen Politikerin Platz machen. Nachdem sie aber im ersten Wahlgang nicht wie erhofft abgeschnitten hat, kandidierte Tresch doch noch. Er schaffte aber die Wahl in den Landrat im zweiten Wahlgang nicht. Dafür hat es mit dem Gemeindepräsidium gleich auf Anhieb geklappt. Er habe nicht um das Amt gekämpft, auch wenn eine andere Kandidatin portiert worden war. Vielmehr sei er als Kandidat vorgeschlagen worden, rechtfertigt er sich.

Wer offen seine Meinung sagt, macht sich damit nicht nur Freunde

«Es hat Zeiten gegeben, da wäre ich als junger SVP-Landrat wohl nicht zum Gemeindepräsidenten gewählt worden», sagt der 59-Jährige, der vor einigen Jahren zur FDP gewechselt hat. «Wenn man als Politiker offen seine Meinung auch kritisch äussert, haben das nicht alle gern.» Im Gemeinderat mitzuarbeiten, ist denn auch für ihn erst jetzt zum Thema geworden. «Es haben natürlich schon gewisse Leute gesagt, ja, jetzt holen sie einen ab der Strasse», erzählt Tresch. Dagegen wehrt er sich aber: «Das stimmt nicht ganz.» Er sei zwar neu im Gemeinderat, jedoch sei er im Schulrat gewesen, habe diesen präsidiert und zudem habe er im Kreisschulrat mitgearbeitet.

Die Gemeinde Göschenen in Zahlen Anzahl Einwohner: 461

Anzahl Schüler: 27

Anzahl Restaurants: 6 (Jährlich geöffnet: 2) / (Saisonbedingt geöffnet: 3) / (Momentan geschlossen: 1)

Anzahl Unternehmen: 10

Gemeindesteuerfuss: 112 %

Kapitalsteuerfuss: 2,4 Promille

Schulden pro Kopf (2019): 7942 Franken

Sitze im Gemeinderat: 6

Davon vakante: 0

Peter Tresch ist gerne an seinem Wohnort Göschenen und in der Göscheneralp unterwegs. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 8. Januar 2021)

Hohe Erwartungen: Der Neue soll aufräumen

Nun scheinen aber auch die Erwartungen und Hoffnungen gross. «Jetzt kommt endlich einer, der aufräumt und sagt, wo es langgeht», höre er etwa in der Bevölkerung. Tresch relativiert:

«Wenn man eine Wohnung aufräumt, muss man nicht alles wegwerfen, man kann auch umplatzieren.»

In Göschenen herrsche zurzeit keine Unordnung, trotzdem gebe es da und dort etwas zum Aufräumen. Eines ist für ihn gewiss: Auf Stufe Gemeinde ist es einfacher, politisch etwas zu erreichen als auf Kantonsebene: «Im Dorf kann ich mehr bewirken als im Landrat.» Das Getriebe drehe schneller, wenn man etwas als Gemeindepräsident mache.

Unser Gespräch findet im Kraftwerk Göschenen statt – ausnahmsweise, wie Peter Tresch betont. Seine Kraftwerkjacke zieht er aus, bevor er mit uns spricht. Das hat für ihn Symbolkraft. Ihm sei es wichtig, Arbeit und Politik zu trennen, betont er. «Bei Unvereinbarkeiten werde ich immer als Gemeindepräsident in den Ausstand treten und nicht als Kraftwerkleiter», sagt er. Das hat ihm auch der Arbeitgeber, für den er seit mehr als 30 Jahren tätig ist, klar signalisiert. «Zuerst kommt immer das Kraftwerk.»

Was sind die grössten Herausforderungen, die auf Peter Tresch zu kommen? Wenn man im Dorf spaziere, laufe man unweigerlich irgendwo an einer Baumaschine vorbei. Trotzdem sagt er: «Göschenen ist nicht nur eine riesige Baustelle und ein Barackendorf.» Der Bau der zweiten Röhre am Gotthard werde das Dorf die kommende Jahre prägen. Er ist aber auch überzeugt, dass heute andere und vor allem weniger Leute auf einer Tunnelbaustelle arbeiten als noch vor 30 oder 40 Jahren. Tresch geht denn auch von 150 bis 160 Personen aus, die in Göschenen diesbezüglich tätig sein werden.

Peter Tresch, damals als Landratspräsident. Archivbild: Urs Hanhart (20. Juni 2018)

Skeptisch ist er mit Blick zu den Nachbarn im Urserntal. «Es kann nicht sein, dass wir 10 Jahre eine Baustelle haben und dass das Dorf nachher zu einem grossen Parkplatz wird», sagt Tresch.

«Göschenen darf nicht zum Türvorleger für Andermatt werden. Wir müssen uns nicht bücken und ehrfürchtig in die Knie gehen.»

Trumpf Göscheneralp verlangt auch Einsatz

Wichtig ist es für Tresch, mit den Menschen von auswärts, die im Urner Oberland oder im Urserntal arbeiten in Kontakt zu kommen und ihnen etwas zu bieten. Dabei gelte es, die Trümpfe des Dorfs auszuspielen. Dazu gehört in erster Linie die Göscheneralp. Diese sei im Sommer sehr gefragt gewesen. «Wenn sehr viele Camper und Erholungssuchende kommen, kann das auch zur Last werden.» Er habe aber Verständnis für die Menschen aus der Stadt, sagt Tresch. Sie seien nicht wie wir in wenigen Minuten bereits in der Natur.

Tresch sieht im Tourismus grosse Chancen. Dabei helfe, dass Göschenen nun, nachdem die Südostbahn auf der Gotthardbergstrecke fahre, besser mit dem ÖV erreichbar sei. Das wecke aber auch Begehrlichkeiten, was insbesondere die Anschlüsse mit dem Postauto in die Göscheneralp betreffe. Das koste Geld und jemand müsse das bezahlen. «Es sei eine Gratwanderung», erklärt er. «Einerseits sind wir froh, wenn Gäste kommen, andererseits ist dies mit Investitionen und finanziellen Aufwendungen verbunden.» Tresch betont:

«Tourismus heisst nicht nur, einfach ein Fähnchen aufzuhängen und Ländlermusik zu spielen.»

Mit dem Verein Tourismus Göschenen-Göscheneralp wurden die Anliegen der Modellregion, von Wasserwelten und des Verkehrsvereins Göschenen zusammengeführt. Neu dazu kommt das Infocenter zum Bau der zweiten Röhre. «Wir wollen die Besucher gluschtig machen, dass sie ein zweites oder drittes Mal in die Region kommen», sagt Tresch, der selber auch aktiv im Tourismusverein mitmacht.

Verstärkt zusammenarbeiten, mit fusionieren aber noch zuwarten

Peter Tresch spricht sich für eine intensivere Zusammenarbeit mit Wassen und Gurtnellen aus. Als ehemaliger Silener sei er damit bestens vertraut. Da gebe es mit Amsteg, Silenen und Bristen auch drei Dörfer, aber nur einen Gemeinderat und nur eine Verwaltung. «Das hat immer funktioniert,» versichert Tresch. Irgendwann müsse man sich fragen, ob sich im Urner Oberland jede Gemeinde immer alles leisten kann oder muss. «Wir müssen ja nicht gerade fusionieren», so Tresch. Heute heirate man ja schliesslich auch nicht mehr sofort. Lieber sei man ein paar Jahre zusammen und schaue, ob es funktioniere. In diesem Sinne könne doch auch eine Zusammenarbeit der Verwaltungen gefördert werden, gibt sich Tresch überzeugt.

«Dabei müssen wir aber einsehen, dass nicht alle immer nur fordern können, sondern auch ab und zu verzichten müssen.»

Die Zusammenarbeit im schulischen Bereich entstand bereits 2007 aus einer Not. Aufgrund sinkender Schülerzahlen sahen sich Gurtnellen, Wassen und Göschenen gezwungen, die Schulen zusammenzuschliessen. Die Kindergärtler und Primarschüler werden künftig in Wassen und Göschenen unterrichtet. Die Schüler der Oberstufe besuchen die Kreisschule in Gurtnellen. Familien mit Kindern lassen sich in Göschenen selten nieder. Das mache es schwierig, nicht nur was die Schule betreffe, sondern auch bei der Besetzung von Ämtern oder in den Vereinen, so Tresch. Die Zusammenarbeit funktioniert aber bereits auch in verschiedenen anderen Bereichen. «Im Sozialwesen, der Baukommission, dem Seelsorgeraum und dem Forstrevier wird schon seit Jahren erfolgreich zusammengearbeitet», so Tresch. Auch Vereine haben es vorgemacht. So haben sich beispielsweise die Wassner und die Göschener zu einer Musikgesellschaft zusammengeschlossen.

Peter Tresch und sein Landratspräsidenten-Nachfolger Pascal Blöchlinger (hinten links) im Landratssaal. Archivbild: Urs Hanhart (Altdorf, 19. Juni 2018)

Finanziell steht Göschenen auch mit einem Blick auf die Zukunft nicht so schlecht da. «Der Umbau der Aula elf-elf war nicht ganz günstig und auch die Radon-Sanierung des Schulhauses kostet Geld, ebenso die neue Gemeindekanzlei, welche neu in der ehemaligen Arztpraxis untergebracht wird», zählt Tresch auf. «Zum Glück darf die Gemeinde bei solchen Investitionen immer wieder auf das Gemeindewerk EWG zählen, welches mit seinen Unterstützungen wesentlich zur Entlastung der Gemeindekasse beiträgt.» Zudem würden sich beim Bau der zweiten Röhre am Gotthard Quellensteuern abzeichnen. «Dieses Geld müssen wir aber vorausschauend nutzen, sonst ist es schnell verbraucht.»

Hinweis: Die «Urner Zeitung» stellt die Gemeindepräsidenten vor, die seit 2020 neu im Amt sind. Der 59-jährige Peter Tresch ist verheiratet und Vater zweiter erwachsener Töchter. Er wohnt sei 27 Jahren in Göschenen. Seine Hobbys sind Campieren, E-Bike-Fahren und im Winter Schneeschuhlaufen. «Mit der Göscheneralp habe ich die Natur vor der Haustüre», sagt er.