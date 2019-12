Göschenen setzt auf Fernwärme Mit Rückstellungen können sämtliche gemeindeeigenen Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Eine Kommission soll sich mit der Zukunft der Gemeindekanzlei auseinander setzen. Florian Arnold 01.12.2019, 16.28 Uhr

Öffentliche Gebäude werden künftig mit Wärme vom Heizwerk Göschenen geheizt. Bild: Manuela Jans-Koch | LZ

Die Gemeinde Göschenen hat am Freitag dem Budget 2020 zugestimmt. Dieses weist ein Defizit von 194'000 Franken aus, dies bei einem Gesamtaufwand von 2,1 Millionen. Grund für die negativen Zahlen sind die hohen Abschreibungen hauptsächlich wegen der Investitionen in die Aula von über 2 Millionen. Diese belasten nun die Budgets der Folgejahre. Trotzdem kam aus der Versammlungsmitte die Bitte, dass sich auch der Gemeinderat von Göschenen mit einer Steuersenkung befassen soll - so wie etwa die Nachbargemeinde Wassen. Vorerst bleibt der Steuerfuss aber bei 112 Prozent. Genehmigt wurde auch das Budget des Elektrizitätswerks Göschenen, das mit einem leichten Ertragsübschuss von 7550 Franken rechnet. Investiert werden sollen netto 1,7 Millionen Franken.