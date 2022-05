Göschenen So geht es mit dem Bau der zweiten Röhre am Gotthard voran Die Rechnungen sowie die Camping- und Parkplatzverordnung wurden an der Gemeindeversammlung klar gutgeheissen. Markus Zwyssig 01.05.2022, 19.52 Uhr

Für den Bau der zweiten Röhre wird in Göschenen hart gearbeitet. Bild: Urner Zeitung (Göschenen, 1. Juli 2021)

Das Interesse der Göschenerinnen und Göschener an der Gemeindeversammlung war am Freitagabend gross. 71 Stimmberechtigte und 3 Gäste nahmen an der Versammlung in der Aula elf-elf teil. Zurzeit leben 475 Personen in Göschenen. Die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner mit festem Wohnsitz in der Gemeinde nimmt leicht zu.