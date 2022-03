Göschenen Stollensanierung abgeschlossen: Kraftwerk Göschenen produziert bald wieder Strom Die Stufe Göscheneralp im KW Göschenen ist ab 8. April wieder vollumfänglich am Netz und produziert Strom. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Druckstollen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. 30.03.2022, 15.14 Uhr

Unter anspruchsvollsten Bedingungen haben Arbeiter die engen, dunklen und feuchtkalten Stollen saniert. Bild: Urs Hanhart (Göschenen, 17. Februar 2022)

Anfang Januar 2022 wurden sämtliche Kraftwerksmaschinen bei der Kraftwerk Göschenen AG stillgelegt. Der Grund waren einerseits die alle fünf Jahre stattfindenden Sanierungsarbeiten im Stollen Göscheneralp und andererseits die Sanierungsarbeiten am Absperrschieber zum Verbindungsstollen ins Kraftwerk Wassen. Letztere wurden bis Mitte Februar 2022 abgeschlossen und die Stromproduktion auf der Stufe Andermatt – Göschenen wieder aufgenommen, wie es in einer Mitteilung der Kraftwerk Göschenen AG heisst.

Etwa ein Dutzend Arbeiter haben unter herausfordernden Bedingungen auf fünf verschiedenen Baustellen den Beton bis auf die Armierungseisen abgespitzt und die betreffenden Stellen wieder frisch betoniert. Erschlossen waren die Baustellen mit lediglich einem kleinen Radlader, mit welchem 90 Tonnen Material in und aus dem Stollen bewegt wurden.

900'000 Franken «in die Energiezukunft investiert»

Rund 900’000 Franken kosteten alle Massnahmen im Zusammenhang mit der Stollensanierung. «Es ist nicht nur eine Investition ins Kraftwerk, sondern auch in die Energiezukunft», wird Marc Rothenfluh, Leiter Geschäfts- und Betriebsführungen bei CKW, in der Mitteilung zitiert. «Gut 60 Prozent des Schweizer Stroms stammen aus der Wasserkraft, sie ist eine enorm wichtige Stütze in der Schweizer Stromproduktion.» Man müsse zu ihr Sorge tragen und nicht nur den Ausbau forcieren, sondern bestehende Anlagen regelmässig sanieren, damit sie auch in Zukunft zuverlässig sauberen Strom produzieren.

Ende März 2022 konnten die Sanierungsarbeiten plangemäss abgeschlossen werden. Nach umfangreichen Kontrollen wird der Stollen mit einem Durchmesser von bis zu drei Metern wieder geflutet, sodass die Stromproduktion der Stufe Göscheneralp–Göschenen am 8. April für die beiden Stromabnehmer SBB und CKW wieder aufgenommen werden kann. Nebst der Stollensanierung ersetzt das KWG in einem Mehrjahresprogramm die Mehrheit der Maschinenkomponenten. Dazu gehören Turbinenräder, Generatoren, Transformatoren sowie verschiedene Systeme der Leit-, Schutz- und Regeltechnik. Das KWG investiert hierzu rund 60 Millionen Franken.

Überdurchschnittlich viel Strom produziert wegen starker Niederschläge

Die Kraftwerk Göschenen AG habe im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 rund 432 Millionen Kilowattstunden Strom produziert, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Winterhalbjahr waren die Zuflüsse in den Stausee im Vergleich zum langjährigen Mittelwert überdurchschnittlich. Vor allem starke Niederschläge im Oktober 2020 seien dafür verantwortlich gewesen. Im Gegensatz dazu war das Sommerhalbjahr stark unterdurchschnittlich. Der kalte Frühling führte dazu, dass die Schneeschmelze erst sehr spät einsetzte. Dies konnte auch durch die starken Niederschläge im Juli 2021 nicht kompensiert werden. Bei der Gesamtproduktion der Kraftwerk Göschenen AG resultierte mit einem Plus von zwei Prozent dennoch eine leicht überdurchschnittliche Produktion. Dies sei vor allem auf eine optimale Bewirtschaftung und eine hohe Maschinenverfügbarkeit zurückzuführen, sodass die Zuflüsse effizient in elektrische Energie umgewandelt werden konnten.

Das KWG darf auf ein rundum erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Der Kraftwerksbetrieb verlief ohne wesentliche Störungen. Dank diverser getroffener Schutz- und Vorsichtsmassnahmen sei die Stromproduktion trotz der Covid-19-Pandemie zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

Drei Viertel der Wertschöpfung bleibt im Kanton Uri

Wirtschaftlich betrachtet sei das KW Göschenen ein wichtiger Partner im Kanton Uri. So bezahlte das KWG im vergangenen Geschäftsjahr rund 6,5 Millionen Franken Wasserzinsen und Kapitalsteuern sowie 0,5 Millionen Franken Ertragssteuern an die öffentliche Hand. 9,2 Millionen Franken respektive 74 Prozent der Wertschöpfung verbleiben im Kanton Uri. Im Weiteren stellt das KWG dem Kantonsspital Uri vergünstigten Strom zur Verfügung. (pd/RIN)