Göschenen: Töfffahrer verpasst Kurve Ein Töfffahrer musste am Wochenende mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. 04.05.2020, 09.10 Uhr

(zf) Am Sonntag, 3. Mai, kurz nach 16.00 Uhr kam es in der Schöllenen zu einem Unfall. Ein Töfffahrer mit Urner Kontrollschild war von Andermatt Richtung Göschenen unterwegs. In der sogenannten Wasserschlosskurve fuhr er aus derzeit ungeklärten Grünen geradeaus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit der dortigen Leitplanke. Der Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Franken, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.