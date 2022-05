Göschenen Zu viel Lärm beim Bau der zweiten Gotthardröhre: Jetzt nimmt das Urner Amt für Umweltschutz Stellung Weil die Baustelle der zweiten Röhre zu viel Lärm verursache, hat ein Göschener Anzeige erstattet. Er spricht von haltlosen Zuständen. Das Amt für Umweltschutz Uri, das für die umweltrechtliche Baustellenkontrolle zuständig ist, teilt diese Ansicht nicht. Florian Arnold Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Das Dorf Göschenen ist wolkenbehangen. In der Luft liegt ein ständiges Rauschen, als würde man einem Bienenstock lauschen. Der Verkehr tut das Seine dazu, aber vor allem sorgt die Baustelle der zweiten Gotthardröhre für den Geräuschpegel. Einer, der sich besonders an dem Lärm stört, ist Sebastian Tresch. Der Lastwagenfahrer wohnt mit seiner Frau ein bisschen oberhalb der Göschener Kirche in einem frisch renovierten Haus. Seine Terrasse gibt den Blick frei auf das Reusstal – und eben auch auf die Baustelle.

Es rumpelt, die Dreifachglasscheiben der Fenster zittern, wenn im Berg gesprengt wird. Während des Besuchs der «Urner Zeitung» wird dies mehrmals der Fall sein. Tresch kommentiert: «Das sind vergleichsweise leise Sprengungen.» Die Enttäuschung in seiner Stimme kann er nicht verstecken.

Sebastian Tresch wehrt sich gegen den Lärm, den der Bau der zweiten Gotthardröhre mit sich bringt. Bild: Florian Arnold (Göschenen, 5. Mai 2022)

«Ich habe zwar gegen den Bau der zweiten Röhre gestimmt. Aber ich bin Demokrat genug, um das Resultat mitzutragen», betont er. Deshalb habe er auch Verständnis für den Lärm einer Baustelle. Er ist aber der Ansicht, dass die Vorschriften, wie sie der Umweltverträglichkeitsbericht und die Plangenehmigung vorsehen, «immer wieder» verletzt werden. Zusammen mit zwölf anderen Anwohnern hat er sich beschwert. Im Frühling kam es dann zu einem runden Tisch. «Als aber am nächsten Tag schon wieder über den Mittag gearbeitet wurde, war die Grenze überschritten», erzählt der Göschener. Bei der Polizei erstattete er Anzeige gegen die Verantwortlichen der Bauleitung und der beteiligten Baufirmen.

«Lauter als die Katzenmusik»

Treschs Hauptkritikpunkt sind die Ruhezeiten, die immer wieder missachtet würden. «Manchmal beginnen die Arbeiten um 5.15 Uhr und sind lauter als die Katzenmusik», erzählt er. Auch komme es vor, dass lärmige Arbeiten bis um 22.30 Uhr dauerten. «Sich bei diesem Lärm auf einen Text zu konzentrieren, geschweige denn zu schlafen, ist nicht möglich.» Im Sommer sei es so unmöglich, auf der Terrasse einen Abend zu geniessen. «Ich habe einen Job und sollte am Morgen ausgeschlafen sein», betont der Lastwagenchauffeur.

Das Amt für Umweltschutz Uri, das im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) für die umweltrechtliche Baustellenkontrolle von Seiten der Behörde zuständig ist, teilt die Auffassung von Tresch nicht. «Aktuell gehen wir davon aus, dass die Lärmschutzbestimmungen auf der Baustelle für die zweite Röhre weitgehend eingehalten werden», sagt Amtsmitarbeiter Harry Ilg. «Von einem haltlosen Zustand, wie ihn Herr Tresch beschreibt, kann nicht gesprochen werden. Das heisst aber nicht, dass der Lärm der Baustelle bei den exponierten Anwohnerinnen und Anwohnern nie zu einer Störung führt.»

Ein Blick auf die Baustelle der zweiten Röhre in Göschenen. Bild: Florian Arnold (5. Mai 2022)

Gewisse Arbeiten seien in der Tat laut, aber das liesse sich bei einer Baustelle nicht ganz vermeiden. Sie seien daher in gewissem Mass zulässig. Man stehe im engen Austausch mit der Bauherrschaft, erklärt Ilg. Im Auftrag des Astra mache ein Umweltfachbüro immer wieder Messungen. Die entsprechenden Protokolle liegen dem Amt vor und würden keinen Anlass zur Sorge geben.

Eigene Messungen zeigen anderes Bild

Das kann Tresch nicht nachvollziehen. Mit einem handelsüblichen Messgerät zeichnet er regelmässig Spitzen von 75 Dezibel und mehr auf. Gemäss Datenblättern im Baulärmkonzept sollten die Anlagen in einer Distanz von 20 Metern maximal solchen Lärm verursachen, zitiert Tresch.

Die vorliegenden privaten Messungen seien jedoch zu wenig aussagekräftig, sagt Roman Gisler vom Amt für Umweltschutz. Laut ihm müssten die Messresultate reproduzierbar sein und könnten nicht auf einzelnen lauten Momenten beruhen.

«Lärm ist etwas sehr Komplexes und kann oft nur schwer einer einzelnen Quelle zugeordnet werden»,

erklärt der Experte, «speziell wenn der Abstand zur Quelle wie im vorliegenden Fall circa 400 Meter beträgt.» Je weiter weg man von einer Lärmquelle sei, desto mehr kämen weitere Störgeräusche dazu. So müsse man von den gemessenen Werten jene für den Verkehrslärm und weitere Störquellen abziehen.

Dass man überhaupt über Lärmgrenzwerte spricht, sei nicht üblich. Rechtlich seien für Baustellen nämlich keine Lärmgrenzwerte vorgesehen. Aufgrund der langen Dauer der Baustelle habe man sich jedoch bereits früh entschieden, zusätzlich zu den üblichen Massnahmen explizit auch Grenzwerte für die stationären Teile der Baustelle zu erlassen. Damit soll der Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner längerfristig gewährt werden. Für den Steinbrecher wurden zum Beispiel bereits mehrfach Kontrollmessungen durchgeführt. Schon bei der ersten Messung habe sich gezeigt, dass bei Sebastian Tresch die Grenzwerte eingehalten werden können. Man ortete jedoch noch Verbesserungspotenzial bei den Materialhaufen, die eine Abschirmung gegenüber dem Dorf Göschenen bilden. Die Materialhaufen seien vergrössert und bezüglich ihrer Lage optimiert worden, so Gisler.

«Nicht immer im grünen Bereich»

Harry Ilg betont: «Uns ist vollkommen bewusst, dass so eine Baustelle auch zu unangenehmen Situationen führen kann.» Auch laute Arbeiten müsse man zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen, solange die Bestimmungen eingehalten würden. Ilg gibt aber zu:

«Wir schliessen nicht aus, dass nicht immer alles im grünen Bereich lag.»

So habe die Einhaltung der Arbeitszeiten anfänglich nicht immer geklappt. Nach seinem subjektiven Befinden habe sich die Situation gegenüber der Anfangsphase gebessert. Dies macht Ilg auch an der Abnahme der Anzahl Reklamationen aus, welche wöchentlich ausgewertet würden.

Der Bau der zweiten Gotthardröhre ist eine Lärmquelle. Bild: Florian Arnold (Göschenen, 5. Mai 2022)

Die Plangenehmigungsverfügung des Bundes sieht vor, dass neben der Begleitgruppe, die sich regelmässig trifft, eine Ombudsstelle eingerichtet wird, die als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger dient. Allerdings gibt es bis jetzt nur eine Helpline, welche von der Bauherrschaft betrieben wird und somit nicht unabhängig ist, wie dies von einer Ombudsstelle verlangt würde. Bei der Helpline hat sich Sebastian Tresch schon sehr oft gemeldet. Respekt gegenüber den Anwohnerinnen und Anwohnern vermisse er jedoch. Als Antwort auf eine nächtliche Lärmbeschwerde habe man ihm gesagt: «Ich kann Ihnen keine Schlaftablette vorbeibringen.» Tresch dazu:

«Es ist befremdlich, wie man mit uns umgeht.»

Er macht ein weiteres Beispiel: Zurzeit finden Spezialarbeiten in der Nacht statt, bei denen auch gesprengt wird. Ein Informationsschreiben des Astra ist datiert auf den 19. April, war am Folgetag bei der Gemeinde und am 21. April wurde bereits kurz vor Mitternacht gesprengt. Tresch fragte bei der Gemeinde und der Polizei nach, ob eine Bewilligung für diese nächtlichen Sprengungen vorliege. Bisher erhielt er aber lediglich eine Kopie der Bewilligung für den üblichen Zweischichtbetrieb zugestellt. Von einer Bewilligung für nächtliche Sprengungen habe er bisher von keiner der angefragten Stellen Genaueres erfahren. Aufgrund des laufenden Verfahrens will das Astra jedoch keine Stellung zu jeglichen Anschuldigungen machen.

