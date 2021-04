Göschenen Zuwachs in der Feuerwehr – Kommandant Mattli freut sich über neues Fahrzeug Die Freiwillige Feuerwehr Göschenen wurde 1905 gegründet. Seither kamen ein Tanklöschfahrzeug dazu, ein Jeep und ein VW-Bus. Dieser wird nun mit einem neuen Mannschaftswagen ersetzt. 04.04.2021, 17.47 Uhr

Der Feuerwehrkommandant Bernhard Mattli testete das Fahrzeug ausgiebig. Bild: Soraya Sägesser/PD

(zgc) Es ist ein emotionaler Tag gewesen für die Feuerwehr Göschenen, als am 22. März ein Anhänger mit einem roten Bus in das Feuerwehrlokal einfuhr. Es war Patrick Walker von der Garage Walker, der den neuen Mannschaftsbus der Freiwilligen Feuerwehr Göschenen lieferte. «Es ist ein grosser Tag für die Feuerwehrmänner und deren Kommandant Bernhard Mattli», heisst es in einer Medienmitteilung der Feuerwehr.