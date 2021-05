Göschenen/Airolo Vorarbeiten für die zweite Röhre am Gotthard laufen Die ersten bedeutenden Bauarbeiten für die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels laufen seit einigen Monaten. Sowohl in Airolo als auch in Göschenen sind wichtige Vorarbeiten im Gang. 07.05.2021, 13.43 Uhr

Der Zugang in Göschenen. Bild: Astra/ David Schweizer

(sok) Seit Anfang Jahr laufen die Arbeiten an der Umlegung des Service- und Infrastrukturstollens des Gotthardtunnels. Der jetzige Ausgang aus diesem Stollen befindet sich auf der Achse der zweiten Röhre. Das Bundesamt für Strassen Astra verlegt den Stollen deshalb auf den ersten rund 300 Metern. Die neuen Ausgänge befinden sich im Norden auf dem Areal des Werkhof Göschenen und im Süden oberhalb des Tunnelportals, gegenüber dem Centro Intervento del San Gottardo an der Via della Stazione. Die Umlegung stelle sicher, dass die Stollen auch während der Bauarbeiten an der zweiten Röhre stets verfügbar seien, schreibt das Astra in einer Mitteilung.

Die Arbeiten für den Bau des Zugangsstollens sind Anfang April gestartet. Diese führen zu den sogenannten geologischen Störzonen. Diese Zonen können aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht von den Tunnelbohrmaschinen ausgebrochen werden. Damit der Vortrieb des Haupttunnels trotzdem reibungslos ablaufen kann, werden die Störzonen vorgängig ausgebrochen und gesichert. Für den Bau der Zugangsstollen bis zu den Störzonen kommen zwei Tunnelbohrmaschinen mit einem Durchmesser von acht Metern zum Einsatz.

Weitere Bauarbeiten im Gange

Abseits der Bauarbeiten am Tunnel selbst laufen in Göschenen auch verschiedene Nebenprojekte. An der Göscheneralpstrasse werden drei Gebäude für das Baupersonal entstehen. Zwei davon, die sogenannten «Zwillinge», stehen nach Abschluss der Bauarbeiten für andere Zwecke zur Verfügung. Das erste Gebäude, der «Modulbau», wird im Frühling 2022 für die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter bezugsbereit sein. Im Gebiet um den Bahnhof Göschenen sind zudem seit rund einem Jahr Bauarbeiten im Gange. Beim Bahnhof entsteht unter anderem eine Verladehalle für das Ausbruchmaterial.