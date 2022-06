Göscheneralp Umweltverbände sind für eine Staudammerhöhung, aber wollen genau hinschauen Einer Erhöhung des Staudamms in der Göscheneralp um acht Meter stimmen die Umweltverbände grundsätzlich zu. Damit sprechen sie aber keinen Blanko-Schein aus. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 01.06.2022, 11.30 Uhr

Der Stausee in der Göscheneralp. Bild: Urs Hanhart (Göscheneralp, 7. Juni 2018)

CKW und die Kraftwerke Göschenen AG (KWG) denken laut über eine Erhöhung des Staudamms in der Göscheneralp nach. Das stösst auch bei den Umweltverbänden auf offene Ohren. «Eine Erhöhung des Damms beim Stausee in der Göscheneralp ist etwas Sinnvolles», sagt Pia Tresch, Geschäftsstellenleiterin von Pro Natura Uri. Dies sagt sie auch aus Sicht des Urner Umweltrats, in dem die Urner Vertreterinnen und Vertreter des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS), des WWF, der Pro Natura sowie der Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz zusammen geschlossen sind.

Pia Tresch ist Geschäftsstellenleiterin von Pro Natura Uri. Bild: Archiv Urner Zeitung

Vor mehr als zehn Jahren war eine Erhöhung des Staudamms in der Göscheneralp um 8 Meter bereits einmal ein viel diskutiertes Thema. Nach intensiven Verhandlungen konnten sich die Partner – die KWG, der Kanton Uri und die Korporation Uri – aufgrund unterschiedlicher Beurteilungen der Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht einigen. Deshalb wurde im Juli 2011 beschlossen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. «Bereits damals waren die Umweltverbände nicht grundsätzlich gegen eine Erhöhung», blickt Pia Tresch zurück:

«Wir haben zwar damals Einsprache gemacht, aber nicht gegen die Erhöhung der Staumauer, sondern weil die Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen nicht ausreichend waren.»

Umweltverbände sprechen von einer Chance

Der Urner Umweltrat ist nun aber mehr denn je davon überzeugt, dass eine Erhöhung des Staudamms Sinn macht. Pia Tresch spricht sogar von einer Chance, einen wichtigen Beitrag zur Winterstromversorgung zu leisten. «Eine Verlagerung der Stromproduktion in der Göscheneralp vom Sommer in den Winter kann mithelfen, die Lücke in der Stromproduktion zu verkleinern. Mit der Energiestrategie gewinnt die Elektrizität für die Wärmepumpen und für die Mobilität zusehens an Bedeutung. Der Bedarf an Strom wird zunehmend grösser», gibt sich Pia Tresch überzeugt.

Zentral für die Machbarkeit einer Erhöhung des Damms sind finanzielle Überlegungen. Gemäss einer Kostenschätzung wird eine Dammerhöhung um 8 Meter rund 45 Millionen Franken kosten. Für die Verantwortlichen von CKW müssen denn auch vor der Ausarbeitung eines konkreten Projekts die Rahmenbedingungen geklärt sein. Dabei geht es um die Restwertvereinbarung nach Ablauf der Konzession im Jahr 2043 sowie um den Bewilligungsprozess. Diese Themen wollen die Verantwortlichen von CKW demnächst mit dem Urner Amt für Umwelt besprechen.

Das Grossprojekt muss für die Verantwortlichen wirtschaftlich Sinn machen, wie bei CKW betont wird. Durch die Dammerhöhung gibt es unter dem Strich nicht mehr Strom, sondern die Produktion wird verstärkt vom Sommer- ins Winterhalbjahr verschoben. Mit den künftig vorgesehenen Investitionsbeiträgen von bis zu 60 Prozent lasse sich ein solches Projekt nicht realisieren, heisst es von Seiten CKW. Es seien höhere Investitionsbeiträge von bis zu 80 Prozent von Seiten Bund nötig, damit das Vorhaben wirtschaftlich verhältnismässig sei.

Bestehende aufstocken statt neue Kraftwerke bauen

Die Unterstützung der Umweltverbände ist gemäss Pia Tresch gegeben. «Die Aufstockung des bestehenden Staudamms in der Göscheneralp finden wir sinnvoller als neue Wasserkraftwerke zu bauen», sagt sie. Das stelle aber keinen «Blanko-Schein» für CKW und KWG dar. Die Umweltverbände wollen denn auch genau hinschauen:

«Vor allem dann, wenn der Staudamm um mehr als 8 Meter erhöht würde, müssten wir das geplante Grossprojekt hinsichtlich der Auswirkungen auf die Natur, die Pflanzen und Tierwelt, genau prüfen.»

Genau hinschauen wollen die Umweltorganisationen auch bei geplanten neuen Wasserkraftwerken. Dazu zählt etwa die geplante zusätzliche Nutzung der Meienreuss. Eine Elektrizitätserzeugung sei aus der Sicht des Naturschutzes nicht vertretbar. Auch energiepolitisch mache das Projekt wenig Sinn, weil nur die Sommerstromproduktion erhöht werde, die sich zudem wegen der tiefen Tarife auch wirtschaftlich kaum rechne.

