Marco und Anita Schenardi erhalten den goldenen Uristier

Goldener Uristier Beat Jörg ehrt zwei Kulturmenschen Anita und Marco Schenardi werden vom Regierungsrat für ihre langjährigen und vielfältigen Verdienste im kulturellen Bereich ausgezeichnet. Markus Zwyssig 26.06.2021, 14.52 Uhr

Marco und Anita Schenardi freuen sich über den goldenen Uristier. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Juni 2021)

Die Urner Kulturszene ist äusserst vielseitig und dynamisch. Das hat für Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg vor allem auch mit den Urnerinnen und Urnern selber zu tun. «Der Kanton Uri hat das grosse Glück, immer wieder Menschen zu finden, die nicht nur Kultur konsumieren, sondern selber kreativ sein und etwas erschaffen wollen.»

Zwei solche Menschen, die mit ihrem Einsatz zugunsten der Urner Kultur geradezu exemplarisch diese «Urner Kulturmenschen» verkörpern würden, seien Anita und Marco Schenardi-Arnold. Die diesjährigen Preisträger des goldenen Uristiers. Die Feier war lange verschoben worden und fand nun am Freitagabend im kleinen Rahmen im Haus für Kunst Uri statt.

Das Theater hat es den beiden am meisten angetan

Anita und Marco Schenardi haben sich in der Urner Theaterszene in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Produktionen engagiert. Beat Jörg schaute in seiner Laudatio auf das Erreichte zurück. In den 1980er- und 1990er-Jahren besetzten sie verschiedenste Rollen in den Tellspielen, darunter auch jene der Stauffacherin oder von Wilhelm Tell. Und oft standen sie dabei gemeinsam mit ihren drei Söhnen Matteo, Luca und Andri auf der Bühne. Beat Jörg dazu:

Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg bei seiner Laudatio für Anita und Marco Schenardi. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Juni 2021)

«Das Theater war und ist es denn auch, was es den beiden am meisten angetan hat.»

Hier entstanden die Freundschaften und Beziehungen, die sie mit Buschi Luginbühl, F.X. Nager und Franziska Kohlund und vielen anderen Persönlichkeiten zusammenbrachten. So waren sie auch an den Produktionen der freien Theatergruppe «Il Soggetto» von Franziska Kohlund und Buschi Luginbühl beteiligt.

Dass man gemeinsam Neues anpacken kann, bewiesen Anita und Marco Schenardi mit Tomy Truttmann und anderen mit der Theatertruppe «Momänt & Co». Schenardis waren dabei sehr vielfältig aktiv, standen auf der Bühne und halfen in der Organisation mit. Marco Schenardi sorgte für die Bearbeitung der Werke in Urner Mundart. Mehr als zwanzig Jahre lang waren die beiden gemeinsam mit anderen Laienschauspielerinnen und -spielern in der Theatergruppe aktiv.

Markante Stimmen im urchigen Urner Dialekt

Als Bearbeiter von Theaterwerken und Hörspielen in einer Urner Mundartfassung machte sich Marco Schenardi ab den 1990er-Jahren einen Namen weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Unter anderem schuf er diverse Mundartfassungen für Hörspiele von Geri Dillier, Buschi Luginbühl oder Margret Nonhoff, die auch für das Schweizer Radio produziert wurden. Anita und Marco Schenardi wirkten oft selber als Sprecherin und Sprecher mit. Mit ihren markanten Stimmen sind sie einem breiten Publikum bekannt. So wirkten sie auch im Urner Krippenspiel mit.

Erfreut über die Feier ohne grosses Tamtam

Anita und Marco Schenardi waren sichtlich erfreut über die Feier und die erschienenen geladenen Gäste. Der coronabedingt kleinere, familiär-intime Rahmen kam ihnen wohl entgegen. Das weit herum bekannte Urner Kunst- und Kulturhandwerkerpaar mag kein grosses Tamtam. Als Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amts für Kultur und Sport, mit der frohen Botschaft zur bevorstehenden Übergabe des goldenen Uristiers bei Schenardis anklopfte, waren sie derart überrascht, dass sie zuerst noch ein wenig Bedenkzeit wollten. Es gäbe doch andere auch noch, meinten sie bescheiden.

Da kommt doch ein bisschen stolz auf: Marco und Anita Schenardi dürfen sich gegenseitig den goldenen Uristier anstecken. Rechts: ein strahlender Beat Jörg. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Juni 2021)

Ein bisschen stolz waren sie aber schliesslich schon, als sie sich gegenseitig den goldenen Uristier anstecken durften. Zahlreiche Menschen hätten zum Erfolg mitgeholfen. Sie bedankten sich bei allen, mit denen sie auf der Bühne gestanden sind. Dank sagten sie auch für alle Hörspiele, bei denen sie mitwirken durften. Und auch die passende Musik fehlte nicht: Roger Scheiber und Livio Baldelli spielten an der Feier Songs von Eric Clapton, den Beatles und Pink Floyd. Zusammen mit Matteo Schenardi an der Trompete gaben sie ein «Ürner Liätli» von Hansheiri Dahinden über die «Filosofyy» zum Besten.

Matteo Schenardi, Roger Scheiber und Livio Baldelli (von links) erfreuen das Publikum bei der Feier im Haus für Kunst Uri musikalisch. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Juni 2021)

Anita und Marco Schenardi hätten den goldenen Uristier vollauf verdient, meinte Beat Jörg. Die Auszeichnung sei die Anerkennung des Regierungsrats für das langjährige Wirken zugunsten des Kulturkantons Uri. Die Schenardis hätten das Kunst- und Kulturleben nachhaltig bereichert, gab sich der Bildungs- und Kulturdirektor überzeugt.

Der goldene Uristier wird seit 2011 verliehen. Folgende Personen haben bisher die Auszeichnung erhalten: Peter Baumann, Altdorf, Kurt Zurfluh, Altdorf, Franz Pfister, Luzern/Altdorf, Max Dätwyler, Altdorf, Josef Herger-Kaufmann, Altdorf, Hans Danioth, Altdorf, Kari Danioth, Andermatt, Hans Stadler, Attinghausen, Lory Schranz, Altdorf, Ernst Gisler, Bürglen, Hansjörg Felber, Altdorf, sowie das Kellertheater im Vogelsang.