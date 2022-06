Golfclub Andermatt Realp Urner Golfer feiert internationalen Erfolg Beim European-Junior-Turnier in Saarbrücken erzielte Joshua Hess den dritten Rang. Auch nationale und lokale Spitzenplätze konnte der 15-jährige Schattdorfer in diesem Jahr bereits feiern. 22.06.2022, 16.08 Uhr

Joshua Hess vom Golfclub Andermatt Realp hat bisher eine erfolgreiche Saison gespielt. Bild: PD

Der 15-jährige Joshua Hess, Mitglied des Golfclubs Andermatt Realp, erspielte sich beim European-Junior-Turnier von Anfang Juni in der Nähe von Saarbrücken (D) den dritten Rang in der Kategorie U16. An diesem dreitägigen Anlass nahmen gegen 50 Junioren aus acht Nationen teil. Teilnahmeberechtigt waren auch die Spieler der altersmässig höheren U18-Kategorie, von denen lediglich zwei Golfer ein besseres Resultat als Joshua Hess erspielten.

Mit nur einem Schlag über Par auf der 18-Loch-Anlage lag er am ersten Tag auf Rang zwei, verzeichnete in der zweiten Runde einen kleinen Rückschlag, bevor er am abschliessenden dritten Tag mit vier Birdies seinen sehr guten dritten Schlussrang sicherstellte.

Den Tiger-Cup auf dem Heimplatz gewonnen

Erst kurz davor brillierte Joshua Hess auf seinem Heimplatz in Realp mit dem Gewinn des 1. Tiger-Cups und am 1. Mai erreichte er bei den offenen Sankt Galler Meisterschaften an dem für Junioren und Amateure offene Turnier den hervorragenden 2. Rang. Damit ist er neu ein Golfer mit positivem Handicap, nämlich +0,7.

Kürzlich durfte er am Junior-Tour-Event in Crans Montana, auf dem wohl bekanntesten Platz in der Schweiz, spielen. Dort findet jeweils das European-Tour-Turnier der Profigolfer statt. Der Schattdorfer Junior zeigte an diesem auf drei Runden angesetzten Turnier wiederum sein Können. Er wurde im Feld der U18/U16-Junioren Sechster – dies in Anwesenheit der absoluten Schweizer Elite der Junioren in diesen Kategorien. In seiner Altersgruppe belegte er den zweiten Rang. So darf man gespannt sein auf den weiteren Verlauf der Saison des Urner Golfers. (pd/RIN)