Das sind für die Urner Pfadis die Highlights vom Bundeslager

Goms Hühnerhaut, neue Freundschaften und Optimierungspotenzial: So erleben die Urner Pfadis das Bundeslager im Goms 30'000 Pfadis und 5000 Helferinnen und Helfer: Im grössten Pfadilager der Schweiz sind auch sechs Urner Pfadiabteilungen dabei. Bei unserem Besuch sagen sie, was ihnen gefallen hat und wo es Einschränkungen gab. Markus Zwyssig 05.08.2022, 17.00 Uhr

Daniela Arnold, bei den Pfadis besser bekannt als Quirli, hat im Bundeslager gleich mehrere Male Hühnerhaut gehabt. Einen der coolsten Momente erlebte sie gleich zu Beginn. Die Urner und Zentralschweizer Pfadis waren die schnellsten. «Unsere Abteilung fuhr mit dem ersten Zug und setzte als allererste einen Fuss aufs Bula-Gelände», sagt die Abteilungsleiterin der Meitlipfadi Altdorf. Im Bula ist sie aber als eine von mehreren Leiterinnen dabei.

«Die Leitung des Bundeslagers stand auf dem Perron, mit Tränen in den Augen, und winkte uns zu. Alle haben uns nach dem Aussteigen begrüsst und uns umarmt.»

Daniela Arnold (Quirli) ist Abteilungsleiterin der Meitlipfadi Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Goms, 3. August 2022)

Daniela Arnold ist zwar nicht zum ersten Mal in einem Bundeslager. «Das letzte Mal hatte es aber verschiedene Unterlager. Hier sind alle auf demselben Platz. Das ist schon etwas Spezielles.» Bei der Eröffnungsfeier habe man zum ersten Mal gesehen, wie viele Pfader es seien und welch gute Stimmung herrsche.

Seedorf und Bürglen machen gemeinsame Sache

Die Pfadiabteilungen Scouting Seedorf und Wilhelm-Tell Bürglen sind gemeinsam im Lager. Fürs Bula brauchte es pro Abteilung eine minimale Teilnehmerzahl. Bürglen hatte zu wenig und Seedorf war auch eher knapp mit Kindern. «Es ist für beide Abteilungen cool, wenn man eine grössere Zahl an Kindern im Lager hat», sagt Michael Schuler (Rocky) von der Lagerleitung. «Alle können voneinander profitieren», gibt sich Alysha Fussen (Viva), welche ebenfalls in der Lagerleitung ist, überzeugt.

Alysha Fussen (Viva) und Michael Schuler (Rocky) sind in der Lagerleitung der Scouting Seedorf und der Pfadi Wilhelm-Tell Bürglen. Bild: Markus Zwyssig (Goms, 3. August 2022)

Das Bula sei «cool, anders und grösser», sagt Michael Schuler. «Lehrreich», fügt Alysha Fussen bei. «Das gemeinsame Lager von Bürglen und Seedorf sei auch für die Kinder eine riesige Erfahrung.» Beim Lagerplatz hatten sie Glück, denn sie haben eine eigene kleine Spielwiese, welche auch viel genutzt wird. «Um Spiele zu machen, müssen die meisten Abteilungen recht weit laufen», erklärt Alysha Fussen. «Hin und zurück dauert das oft bis zu zwei Stunden, also manchmal sogar länger, als das eigentliche Spiel dauert.»

Ein weiterer Unterschied zu den anderen Lagern sei die Nachtruhe, die auch eingehalten und kontrolliert werde. «Sonst hat man im Lager meist niemanden um sich herum. Da kann man auch am späteren Abend mit den Kindern singen und etwas lauter sein», sagt Alysha Fussen. Dass man kein Lagerfeuer machen dürfe, daran habe man sich hingegen bereits gewöhnt, sagt Michael Schuler. Die Abende verbringe man mit Singen, Karaoke, Playback-Show oder mit verschiedenen Spielen. Besonders gut gefallen habe den Kindern die 1.-August-Feier, bei der die bekannte Schweizer Mundartpopband Hecht spielte, sagt Alysha Fussen.

«Alle waren zwar gegen Ende des Abends megamüde, freuten sich aber, dass sie für einmal so lange aufbleiben durften.»

Für die Leiterinnen und Leiter bedeute es sehr viel, zu sehen, dass die Kinder glücklich und zufrieden seien.

Den Erstfeldern gefällt es im Bula, sehen aber auch Verbesserungspotenzial

«Es gibt im Bula viele coole Sachen», sagt Damian Epp (Chärschti) von der Hauptlagerleitung der Pfadi Krönten Erstfeld. Er macht aber organisatorisch noch einiges an Verbesserungspotenzial aus. Die 1.-August-Feier dauerte lange und es wurde für die Kinder spät.

«Beim Hecht-Konzert haben mehrere Kinder auf dem Boden geschlafen.»

Es sei schade gewesen, dass das Ganze nicht früher begonnen habe, pflichtet Jana Infanger (Eli) bei, welche ebenfalls in der Hauptlagerleitung mitmacht. Schliesslich sei ein Teil der Abteilung denn auch bereits früher ins Zelt zurückgekehrt.

Damian Epp (Chärschti) und Jana Infanger (Eli) von der Pfadi Krönten Erstfeld. Bild: Markus Zwyssig (Goms, 3. August 2022)

Eingeschränkt sei man vor allem in Sachen Wasser. «Gewöhnlich haben wir im Lager jeweils fliessendes Wasser», so Damian Epp. «Jetzt müssen wir das mit Kesseln und Kanistern holen.» Duschen könne man sich auch weniger als sonst. «Das ist vor allem jetzt bei diesen heissen Temperaturen ein bisschen schade», sagt Jana Infanger.

Dank Bula auch neue Lageraktivitäten ausprobiert

Mit Änderungen habe man sich vor allem im Vorfeld des Lagers auseinandergesetzt, so Fabio Arnold (Calmo) von der Lagerleitung der Pfadi St.Martin Altdorf. Insbesondere für die Küche war einiges anders. «Die Menus sind vorgegeben und die notwendigen Lebensmittel müssen zu vorgegebenen Zeiten abgeholt werden.» Auch bei den Lagerbauten musste man einiges anpassen, weil man es nicht so machen konnte wie sonst. «Aber seit wir da sind, funktioniert das meiste eigentlich sehr gut.»

Fabio Arnold (Calmo) von der Lagerleitung der Pfadi St.Martin Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (Goms, 3. August 2022)

Positiv streicht er die Programmblöcke hervor, die vom Bundeslager organisiert sind. «Da macht man einmal auch ganz andere Sachen wie beispielsweise Rollstuhlhandball spielen.» Auch verschiedene Ausflüge seien bereits vom Bula geplant und würden für die Lagerleitung keine grosse Arbeit mehr mit sich bringen.

«Auf die bei uns sonst übliche Zwei- oder Dreitageswanderung müssen wir diesmal hingegen verzichten.»

Zu den Highlights zählt er die riesige Pfadistadt, welche jeden Tag ein Erlebnis sei, der Austausch mit anderen Pfadis und die Grossanlässe wie Eröffnungsfeier und Hecht-Konzert.

«In der Planung war schon einiges anders als üblich», sagt Livio Megnet (Panda) von der Lagerleitung der Pfadi Don Bosco Schattdorf. «Weil wir fürs Spielen eine Wiese in der Nähe statt dem weit entfernten Platz nutzen konnten, gewannen wir Zeit, die wir beispielsweise mit Baden verbringen konnten», sagt Nick Herger (Sidi), ebenfalls von der Lagerleitung. «Wir haben Glück, dass wir in unmittelbarer Nähe die Duschen und auch einen See haben.»

Nick Herger (Sidi, links) und Livio Megnet (Panda) von der Lagerleitung der Pfadi Schattdorf. Markus Zwyssig/Urner Zeitung

Anders als sonst in einem Lager sei, dass man mit verschiedenen Abteilungen etwas unternehmen könne, sagt Livio Megnet. Die Möglichkeit zum Austausch werde denn auch genutzt. «Wir können auch spontan mit einer anderen Abteilung ein Spiel machen.» Und Nick Herger pflichtet bei:

«Es ist einfacher, die Kinder zu beschäftigen.»

Materialtransport ist aufwendiger und nimmt mehr Zeit in Anspruch

Schwieriger als sonst sei es mit dem Materialtransport, sagt Livio Megnet. Die Zeiten sind vorgegeben und auch, wie weit man mit dem Lastwagen überhaupt auf dem Lagerplatz fahren darf. Das Material muss das letzte Stück zu Fuss transportiert werden. «Cool fand ich, dass sich Erstfeld, Altdorf und Schattdorf gegenseitig geholfen haben, da sich die Abteilungen alle in der Nähe befanden», sagt Nick Herger. Nicht nur beim Auf-, sondern nun auch beim Abbau dauert es länger als sonst. «Gewöhnlich haben wir mit den Kindern schon einiges abgebaut. Im Bula dürfen wir das nicht. Die Kinder gehen am Samstagabend und wir räumen am Sonntag zusammen.» Der Lastwagen kann aber erst am Montag kommen. «So dauert das Lager wesentlich länger als sonst üblich», so Nick Herger.

