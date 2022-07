Goms Prominente Unterstützung beim Abwasch: Urner Landammann hilft beim Bundeslager Über 5000 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen im Goms im Einsatz. Dazu gehört mit Landammann Urs Janett auch Urner Politprominenz. Carmen Epp 29.07.2022, 16.44 Uhr

30’000 Pfadis befinden sich derzeit im Bundeslager im Goms. Für deren Wohlbefinden sorgen rund 5000 Helferinnen und Helfer, darunter in der ersten Woche auch Urs Janett. Der Urner Landammann erklärt im Interview seinen Freiwilligeneinsatz.

Urs Janett, was haben Sie genau gemacht in den fünf Tagen als Helfer im Bundeslager?

Ich habe im Swiss Chalet mitgeholfen, dem grössten der insgesamt 14 Restaurants auf dem Gelände. Dieses wird von vielen Urner Pfadis und weiteren ehrenamtlich betrieben. Dabei habe ich im Zweischichtbetrieb überall dort angepackt, wo es mich gebraucht hat, wie etwa im Service, beim Nachschub oder beim Abwaschen.

Urs Janett hilft im Bundeslager beim Abwasch. Bild: PD

Ein Landammann, der Essen serviert. Wurden Sie nicht komisch angeschaut?

Überhaupt nicht, das hat gar niemand gemerkt (lacht). Es gab zwar einen offiziellen Anlass, zu dem verschiedene Kantonsregierungen eingeladen waren. Für den habe ich kurz Kleid und Kopf gewechselt, um als offizieller Vertreter des Kantons Uri aufzutreten. Davor und danach war ich Helfer im Restaurant und dabei nichts Besonderes. Und das ist auch gut so.

Wieso?

Diesen Tapetenwechsel und die Gespräche, die überhaupt nicht politisch sind, habe ich sehr genossen. Bis auf die Urner, die im Lager sind, wussten ohnehin die wenigsten, dass ich Regierungsrat bin.

Und nachts haben Sie als Helfer das Lager wie die anderen Pfadis im Zelt verbracht?

Der Urner Landammann Urs Janett. Bild: PD

Es gibt ein Helferdorf, in dem einige Helferinnen und Helfer ihre Zelte aufgestellt haben, andere sind mit dem Camper angereist, wenige übernachten im Hotel. Ich konnte auf eine Ferienwohnung einer Kollegin zurückgreifen. So konnte ich vor und nach meinen Schichten im Restaurant täglich noch ein, zwei Stunden am Laptop arbeiten. Das wäre im Zelt schlecht möglich gewesen. Und natürlich schätzte ich auch die Dusche und das trockene Bett.

Was hat Sie dazu bewogen, beim Bundeslager mitzuhelfen?

Ich bin schon seit Ewigkeiten begeisterter Pfader. Die Pfadi ist ja aber eine Organisation von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche, da bin ich zwar längst zu alt dafür. Trotzdem wollte ich mich engagieren und habe mit dem Helfereinsatz etwas gefunden, das ich in der Sommerzeit gut leisten konnte. Dabei ist mein Engagement im Vergleich zu vielen anderen eigentlich kaum der Rede wert.

Wieso meinen Sie?

Es gibt viele Leute, die für die Pfadi und das Bundeslager einen grossen Teil ihrer Freizeit opfern und das ohne Bezahlung. Einige haben sogar mehrere Wochen Ferien genommen, um mithelfen zu können. Und bis auf die drei Co-Lagerleiter machen das alle für Gotteslohn. Das finde ich grossartig und dazu habe ich gerne auch beigetragen.

In der Pfadi heissen Sie «Quak». Wie kam es zu diesem Pfadinamen?

Das bleibt wie immer das grosse Geheimnis derjenigen, die Pfadinamen vergeben. Ich gehe aber davon aus, dass ich den Namen auch deshalb erhalten habe, weil ich schon damals gerne viel gesprochen habe. Eine Eigenschaft, die mir nicht nur in der Pfadi, sondern natürlich auch in der Politik zugutekommt.