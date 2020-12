Kirche Messen auch per Livestream: So wird im Seelsorgeraum Altdorf die Weihnachtszeit gefeiert Weil die Teilnehmerzahl bei den Messen beschränkt ist, braucht es für viele Gottesdienste eine Anmeldung. 16.12.2020, 16.11 Uhr

(RIN) Weihnachten wird in diesem Jahr wohl vielerorts ein bisschen anders gefeiert, als man es sich gewohnt ist: Manche verbringen die Festtage heuer vielleicht in einem kleineren Kreis, statt mit der ganzen Familie oder bei den Grosseltern, andere setzten aufgrund der aktuellen Coronasituation und den Massnahmen an Heilig Abend mehr auf eine Feier im Freien, etwa in Form einer Waldweihnacht. Die Kirchen stehen vor ähnlichen Herausforderungen, so auch der Seelsorgeraum Altdorf.