Verkehr So geht die Urner Polizei gegen Verkehrssünder im Gotthardtunnel vor Wenden mitten im Tunnel, Überfahren der doppelten Sicherheitslinie und andere haarsträubende Manöver: Immer wieder beobachtet die Kantonspolizei grobe Verkehrsregelverstösse im Gotthard. Die allermeisten davon werden direkt geahndet. Christian Tschümperlin 21.12.2020, 16.25 Uhr

Geisterfahrer sorgen in Uri zum Jahresende vermehrt für Schlagzeilen. So kam es im November an einem Wochenende gleich zu drei halsbrecherischen Manövern im Gotthard. Zwei Autofahrer hatten im Strassentunnel verbotenerweise gewendet. Ein anderer überholte zweimal – trotz doppelter Sicherheitslinie (unsere Zeitung berichtete). Anfang Oktober stoppte die Polizei einen LKW-Chauffeur, der im Seelisbergtunnel ein heikles Manöver vollzog: Weil der Rumäne die Autobahnausfahrt verpasst hatte, legte er am Anfang des Seelisbergtunnels den Rückwärtsgang ein und wendete anschliessend.