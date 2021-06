Gotthard-Strassentunnel: Alexander Grass veröffentlicht ein Buch

Interview Buchautor Alexander Grass schreibt über den Gotthard-Strassentunnel und sagt: «Die Alpeninitiative ist eine Erfolgsgeschichte» Es ist ein neues Buch zum Bau des Gotthard-Strassentunnels erschienen. Der Autor Alexander Grass im Interview zur Verkehrspolitik und zur zweiten Röhre. Markus Zwyssig 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Vorarbeiten für den Bau der zweiten Röhre haben in Göschenen und Airolo begonnen. Da rollt Alexander Grass die Verkehrsgeschichte am Gotthard gerade zur richtigen Zeit auf. Sein Buch «Durchschlag am Gotthard – der Bau des Strassentunnels 1970–1980» erzählt von den ersten Plänen für einen Strassentunnel in den 1930er-Jahren bis hin zu den Diskussionen um die zweite Röhre.

Die Arbeiten für den Strassentunnel in Göschenen sind 1971 in vollem Gang. Bild: ETH-Bibliothek Zürich / Comet Photo AG

Im Interview erweist er sich als versierter Kenner damaliger und heutiger Verkehrspolitik – von lokal bis international.



Alexander Grass, Sie haben sich akribisch mit dem Bau des Gotthard-Strassentunnel beschäftigt. War dieser für den Kanton Uri mehr Fluch oder Segen?

Der Strassentunnel am Gotthard war damals der längste der Welt und war für den Verkehr zwischen Nord und Süd von sehr grosser Bedeutung. Wenn dieser nicht gebaut worden wäre, hätte sich der Strassenverkehr über den San Bernardino geschlängelt. Die Gotthardbahn der SBB hatte damals ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Menge der Güter und Menschen, welche transportiert werden musste, wuchs jedoch immer weiter. Dadurch hätte man auf der steilen Strecke am San Bernardino immer stärker ausbauen müssen. Für die Anwohner in Graubünden und im Misox wäre der Verkehr unerträglich geworden.

Buchautor Alexander Grass. Bild: PD

Dafür mussten mit dem Bau des Gotthardtunnels der Kanton Uri und der Kanton Tessin einiges auf sich nehmen. Was würde man heute anders machen?

Heute würde man stärker auf die Standortgemeinden zugehen. Göschenen und Airolo haben Opfer gebracht. Sie mussten Belastungen mit Staub und Lärm und den Baustellenverkehr in Kauf nehmen. Beim Bau der zweiten Röhre werden nun beide Dörfer profitieren. Das ist heute selbstverständlich, was es damals nicht war.

Inwiefern?

In Göschenen können die 170 Einzelzimmer in den Häusern, die zuerst für die Tunnelarbeiter gebraucht werden, später nach einem bescheidenen Umbau der einheimischen Bevölkerung für Wohnungen dienen. Zudem erhält die Gemeinde eine Dreiviertelmillion für den Ausbau des Fernwärmenetzes. Und schliesslich gibt es zusätzliche Steuererträge. In Uri wird das beim Bau der zweiten Röhre anfallende Ausbruchmaterial in die Flachwasserzone des Urnersees gebracht.

Und Airolo?

Airolo wird mit dem Bau der zweiten Röhre massiv von den Verkehrsemissionen entlastet. Die Autobahn wird überdacht. Die Tessiner Gemeinde erhält die Ruhe eines Bergtals und wird einen richtiggehenden Neustart erleben.

Hätte sich Göschenen in dieser Hinsicht stärker einsetzen müssen?

Das Buch von Alexander Grass ist bei «Hier und jetzt» erschienen. Bild: PD

Die geografische Situation im Norden und Süden des Gotthard-Strassentunnels ist ganz unterschiedlich. Im Süden ist die Tunnelausfahrt halbwegs flach. In Göschenen ist der Abhang sehr steil. Eine Überdachung der Autobahn wäre unglaublich aufwendig. Zudem hat die Autobahn unmittelbar vor der Einfahrt zum Gotthard-Strassentunnel eine Lawinengalerie. Diese schirmt zu einem grossen Teil Göschenen vom Verkehrslärm ab.

Wurden damals beim Bau der ersten Röhre die neu entstehenden Arbeitsplätze im Vergleich zu den Bedenken gegenüber den Verkehrs- und Lärmemissionen und den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu stark gewichtet?

Geplant wurde der Bau des Gotthard-Strassentunnels in den 1960er-Jahren, in einer Zeit der fast unbegrenzten Autobahneuphorie. Mit dem sehr starken Verkehrswachstum glaubte man an neue Arbeitsplätze und Wohlstand. Die Eröffnungen der ersten Teilabschnitte der Gotthard-Autobahn wurden denn auch von der Bevölkerung noch richtig gefeiert. Bei der Eröffnung des Strassentunnels 1980 waren dann Skepsis und Kritik am Verkehr und der damit verbundenen Umweltverschmutzung sehr stark gestiegen. Am Gotthard entstand ein Tunnel in der Zeitenwende.

Arbeiten für den Bau des Gotthard-Strassentunnels 1974 . Bild: ETH-Bibliothek Zürich / Comet Photo AG

Hätte man nicht schon viel früher verstärkt auf eine Verlagerung auf die Schiene setzen müssen?

Bei der Planung des Gotthard-Strassentunnels gab es eine Kommission, die sehr viele Varianten studiert hat. Diese hat sich sowohl für den Gotthard-Strassentunnel als auch für einen Eisenbahn-Basistunnel ausgesprochen. Das war in den 1970er-Jahren. Es herrschte Energiekrise. Das brachte eine Wirtschaftskrise und damit verbunden gingen die Transportmengen zurück. Der Bundesrat verlor den Mut und war der Meinung, dass die bisherige Gotthardbahn mit ein bisschen Ausbau und dem Ausschöpfen aller technischen Möglichkeiten noch lange reiche. Zudem gab es in den verschiedenen Schweizer Regionen andere Begehrlichkeiten. So wurde der Bau des Bahnbasistunnels verhindert, obwohl die Pläne damals bereits sehr weit bis fortgeschritten waren. Die Kommission hatte damals eine sehr moderne Sichtweise, aber der Bundesrat folgte ihr nicht.

Zur Person Alexander Grass war Leiter der Auslandredaktion und Tessin-Korrespondent beim Schweizer Radio. Nach seiner Frühpensionierung hat er sich intensiv mit dem Bau des Gotthard-Strassentunnel beschäftigt. Daraus ist ein Buch entstanden, in dem er ausführlich über die Planung und Entstehung des Strassentunnels schreibt. Drei Jahre lang hat er an seinem Buch «Durchschlag am Gotthard – der Bau des Strassentunnels 1970–1980» gearbeitet. Zum Schluss hatte er 6000 Dokumente mit geschätzten 60'000 Seiten erfasst. Recherchiert hat er in vielen Archiven, so auch im Kanton Uri. Werner Huber, ehemaliger Regierungsrat, hat seine Unterlagen im Staatsarchiv hinterlassen. Diese waren für das Buchprojekt sehr hilfreich, wie Alexander Grass bestätigt. Das Buch spannt einen weiten Bogen von der Gesellschaft und Geschichte hin zu den verkehrspolitischen Dimensionen. «Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig wir über die Infrastrukturen wissen, die wir täglich nutzen», sagt Alexander Grass.

Vor allem die Urner wehrten sich vehement gegen den zunehmenden Verkehr am Gotthard. Mit Erfolg: Die Alpeninitiative wurde vom Schweizer Volk gutgeheissen. Wurde diese zu wenig konsequent umgesetzt?

Die Alpeninitiative forderte ursprünglich, den alpenquerenden Güterverkehr von Grenze zu Grenze gänzlich auf die Schiene zu verlagern. Das hätte gegen die bilateralen Abkommen verstossen, die festhielten, dass der internationale Verkehr nicht diskriminiert werden darf. Da wurde das Ziel von 650'000 Fahrten pro Jahr, national und international, festgelegt. 2019 waren es aber immer noch fast 900'000 alpenquerende Fahrten, davon 640'000 durch den Gotthard-Strassentunnel. Es wurde an einer Alpentransitbörse herum studiert und dafür geweibelt auch im Ausland. Es fanden sich aber keine Mehrheiten dafür. So wurde das Ziel der Alpeninitiative nie vollständig erreicht. Trotzdem glaube ich, dass die Alpeninitiative eine Erfolgsgeschichte ist. Vieles hätte es sonst nicht gegeben. Der Druck wäre nicht da gewesen. Die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), der Basistunnel und eine ganze Reihe von Gesetzen und Vorlagen sind beschlossen und immer wieder auch vom Volk bestätigt worden. Das ist das Verdienst der Alpeninitiative.

Werden die Möglichkeiten auf der Schiene, welche durch die Eröffnung des Basistunnels 2016 massiv erweitert wurden, zu wenig genutzt?

Vergleichen wir das mit dem Gotthard-Bahntunnel von Alfred Escher und Louis Favre. Dieser wurde 1882 eröffnet. Diese Tunnels sind Bauwerke, die über eine Zeit von mehr als hundert Jahren ihren Nutzen entfalten. Der Basistunnel ist gerade mal fünf Jahre in Betriebe. Da ist es viel zu früh für eine Bilanz. Erst nach Jahrzehnten können wir einschätzen, was der Bau gebracht hat. Bei den Passagierzahlen am Gotthard ist ein Zuwachs von 30 Prozent zu verzeichnen. Das ist enorm. Im Güterverkehr gibt es erst mit der Eröffnung des Ceneri die richtige Flachbahn durch die Alpen. Das ist ein viel zu kurzer Zeitraum zum Beurteilen.

Nun wird die zweite Röhre gebaut. Wenn es mehr Kapazitäten gibt, ist es doch nur eine Frage der Zeit, dass diese auch genützt werden. Wie lange dauert es, bis die Forderungen der Alpeninitiative ausgehebelt werden?

Das werden wir wohl nicht mehr erleben. Der Bundesrat hat in der ganzen Vorlage x-mal wiederholt, und es wurde von allen namhaften Politikern und vom Parlament bestätigt, dass es keine Kapazitätserhöhung gibt. Das war der Grund, dass die Alpeninitiative auf ihre Rekurse verzichtet hat. Wenn jemand doch auf die Idee kommen könnte, die Zahl der Durchfahrten zu erhöhen, dann könnte die Alpeninitiative wieder Einspruch einlegen.

Die Urner haben im Februar 2016 Ja gesagt zum Bau einer zweiten Röhre. Wie erklären Sie sich, dass der Widerstand gekippt ist?

Für mich war das ein erstes Zeichen, dass insbesondere bei den beiden Tunnelgemeinden ein Wandel eingetreten ist in der Beurteilung der Bauwerke. In den beiden Standortkantonen und auch in allen Landesteilen fanden sich Mehrheiten für den Bau einer zweiten Röhre. Das war ein starkes politisches Signal. In dieser Frage gab es kein zerrissenes Land.

