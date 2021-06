Paul Dubacher bangt um neusten Wanderweg am Gotthard

Gotthard Wanderpapst Paul Dubacher bangt um seinen neuesten Weg Der Rundweg zur «kontinentalen Wasserscheide» ist beschädigt und muss in Stand gesetzt werden. Das Projekt unterstützen auch zwei Polit-Urgesteine. Florian Arnold 15.06.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein aussergewöhnlicher Punkt in den Alpen: Von ihm aus fliesst das Wasser in drei verschiedene Weltmeere – Millimeter entscheiden darüber, wo ein Wassertropfen schliesslich landet. Die Rede ist von der «dreifachen kontinentalen Wasserscheide», die beim Witenwasserenstock im Gotthardmassiv liegt. Südlich davon fliesst das Wasser durch den Po in die Adria, westlich über die Rhone ins Mittelmeer und nördlich davon über Reuss und Rhein in die Nordsee. Weltweit gibt es das Phänomen nur viermal.

Die dreifache kontinentale Wasserscheide ist mit einer Metallkonstruktion ausgestattet. Bild: PD/ Urner Zeitung

Der Urner «Wanderpapst» Paul Dubacher, hat zu diesem Punkt einen Rundweg verwirklicht. Mit tonnenschweren Felsblöcken hat sein Team einen treppenartigen Zustieg gebaut, den selbst weniger durchtrainierte Alpinisten meistern können. Der Gipfel erhielt ein metallenes Kunstwerk, das die Funktion der Wasserscheide mit drei geschwungenen Wasserrinnen verdeutlicht. Wanderern bietet sich zudem von diesem Aussichtspunkt ein atemberaubendes Panorama.

Momentan «auf eigene Gefahr»

Paul Dubacher bei der dreifachen Kontinentalen Wasserscheide im Gotthardgebiet. Bild: Florian Arnold

Doch im hochalpinen Gebiet zeigt sich die Macht der Natur beispiellos, wie Dubacher berichtet. Die Schneemassen des Winters haben den Abschnitt beim Ronggergrat zerstört. Zurzeit kann der Weg nur «auf eigene Gefahr» benutzt werden. Das Bauunternehmen Gasser Felstechnik soll sich nun der heiklen Situation annehmen und Sicherungen vornehmen. Keine günstige Sache. Die Baukosten werden auf 340'000 Franken geschätzt (Ungenauigkeit: 20 Prozent). Dubacher hoffte vor allem auch auf die Unterstützung des Bundes, beispielsweise über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS).

Denn auf der Strecke zwischen dem Cavannapass, dem Ronggergrat und dem Hüenersattel befinden sich noch immer Andenken ans Militär. «Der Weg wurde im Laufe der Grenzbesetzungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg gebaut», teilte die Fachstelle des IVS auf Anfrage schriftlich mit. Bis vor nicht allzu vielen Jahren habe es auf dem Grat noch zahlreiche Truppenunterkünfte gegeben, welche durch die Armee abgebaut wurden. «Die kulturhistorische Bedeutung von Militärwegen wird erst seit jüngerer Zeit erkannt, daher sind solche Anlagen auch eher selten als historische Wege inventarisiert.» Dennoch gebe es Unterstützung.

Beim Ronggergrat zeigt sich die Gewalt der Natur. Der Weg muss befestigt werden. PD

Bund will historische Bausubstanz erhalten

Das Astra könne in besonderen Fällen auch Erhaltungsmassnahmen an Wegen unterstützen, die nicht inventarisiert seien. «Dies vor allem dann, wenn solche Objekte offensichtlich bei der Inventarisierung vergessen wurden oder auch wenn nach neueren Erkenntnissen eine Aufnahme ins IVS diskutiert werden sollte.» Der Bund beteiligt sich also mit 30 Prozent an den Kosten, die für die Sicherung der historischen Bausubstanz relevant sind. Das Wegstück vom Hüenersattel bis zur Wasserscheide ist jedoch eine Neukonstruktion, die der Bund nicht mitfinanziert.

Franz Steinegger. Bild: Pius Amrein

Paul Dubacher erhält aber noch weitere Schützenhilfe. Gotte und Götti der Finanzierungsaktion sind die alt Nationalräte Gabi Huber und Franz Steinegger. «Ich finde das Projekt eine gute Sache», sagt Franz Steinegger zu seinem Engagement. «Der Weg hat sicher historischen Wert», so der ehemalige Politiker, der selber auch Teil des Urner Bataillons 87 war. Als der Weg gebaut worden sei, habe man sicher noch mehr Risiken in Kauf genommen. «Der ganze Rundweg ist heute nicht schwierig zu gehen, aber er muss gesichert sein.» Man müsse hierbei auch an den Unterhalt denken. «Dann hat er neben der historischen Bedeutung auch eine touristische.» In Sachen Vermarktung dürfe der Kanton Uri noch selbstbewusster auftreten, findet Steinegger. Der Weg zur kontinentalen Wasserscheide sei für ihn ein Highlight für das Gebiet. Und Gabi Huber lässt sich in einer Broschüre zitieren: «Der Weg führt an einen magischen Ursprungsort.»

Gabi Huber Gabi. Archiv UZ

Für Tourismus- und Gesundheitsförderung

Und für Paul Dubacher ist der Weg ein «kultur- und gesellschaftspolitisches Erlebnis.» Dafür lohne es sich, zu kämpfen. Er glaubt an den volkswirtschaftlichen Wert, den er schon mit dem Vier-Quellen-Weg bewiesen hat, der 2012 eröffnet wurde. Die involvierten Berghütten zumindest berichten von vollen Reservationsbüchern. «Das ist Tourismus- und Gesundheitsförderung pur», gibt sich Dubacher überzeugt. Der rote Faden durch Dubachers Projekte scheint das Wasser zu sein. Bei der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 1991 hat er einen wesentlichen Beitrag zum «Weg der Schweiz» rund um den Urnersee geleistet. Deshalb ist der 75-Jährige nach wie vor Feuer und Flamme für das Projekt.

Paul Dubacher und die beiden Polit-Urgesteine sammeln nun mit einem Crowdfunding Geld für das Projekt. Auf der Website gestaltet vom Urner Unternehmen Binary One kann direkt gespendet werden. Bereits einen sehr grossen Unterstützungsbeitrag erhielt das Projekt von der Dätwyler Stiftung.