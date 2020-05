Reportage Gotthardpass-Öffnung lockte viele Ausflügler an: Motorrad- und Velofahrer warteten in der Pole-Position Pünktlich zu Auffahrt ist der Gotthardpass wieder geöffnet worden. Etwas Restschnee gibt es nur noch in den obersten Bereichen. Urs Hanhart 20.05.2020, 16.44 Uhr Drucken Teilen

Anfangs Woche gab die Urner Baudirektion bekannt, dass der Gotthardpass am Mittwoch, um 11 Uhr, nach mehrmonatiger Wintersperre wieder für den Verkehr freigegeben wird. Einige Ungeduldige konnten es kaum erwarten, den wohl berühmtesten aller Schweizer Alpenübergänge endlich wieder zu befahren. Bereits vor 10 Uhr trudelten die ersten Gotthard-Fans von Norden her vor der Schranke in Hospental ein.

Velo-, Motorrad- und Autofahrer in Hospental. Bild: Urs Flüeler (20. Mai 2020)

Zu jenen, die sich die Pole-Position-Plätze gesichert hatten, gehörte auch der Radfahrer Markus Drees aus Aarau. «Ich bin schon seit einigen Tagen mit dem Velo unterwegs und mache eine längere Tour. Dass ich hier am Gotthard zu den Ersten gehöre, ist ein Zufall. Geplant war das nicht», verriet der ausdauernde Aargauer, und er fügte noch an: «Bisher habe ich den Gotthardpass erst einige Male mit dem Auto befahren. Mein persönliches Ziel ist es, einmal mit dem Velo auf die Passhöhe zu kommen. Ich hoffe, dass ich es schaffe. An den Bedingungen sollte es jedenfalls nicht scheitern. Heute ist richtiges Kaiserwetter. Es lohnt sich, einige Pausen einzulegen und Fotos von der schönen Berglandschaft zu machen sowie das Ganze ausgiebig zu geniessen.»

Einige Velofahrer warten vor der Schranke. Bild: Urs Hanhart (20. Mai 2020)

Einer der schönsten Pässe

Das vorderste Auto in der Wartekolonne, die nach und nach im Verlaufe des Countdowns auf mehrere hundert Meter anwuchs, war ein besonders auffälliges, handelte es ich doch um eine feuerrote Corvette. Der stolze Besitzer des kraftstrotzenden 450-PS-Boliden, Rolf Manser aus Zug, betonte: «Für mich ist der Gotthard etwas ganz Spezielles. Er gehört zu den schönsten Pässen und eignet sich dank der perfekt angelegten Strasse sehr gut für eine Ausfahrt.»

Angesprochen auf die Tatsache, dass er mit seinem Sportwagen ganz vorne in der Reihe stand, meinte Manser: «Ich hatte eigentlich gar nicht vor, hier der Erste zu sein. Das hat sich zufällig ergeben. Auf den Gotthard fahre ich während der Saison regelmässig, um die Festung Sasso San Gottardo zu besuchen. Diese finde ich sehr eindrücklich.»

Bild: Urs Flüeler (20. Mai 2020)

Pünktlich um 11 Uhr räumten Christoph Aregger, Abteilungsleiter Amt Betrieb Nationalstrasse, und sein Stellvertreter Ralf Arnold die Schranke oberhalb von Hospental weg. Danach strömten mehrere Minuten lang Autos, Motorrad- und Velofahrer vorbei. Wohnmobile gab es für einmal nur sehr wenige zu sehen, weil die Campingplätze im Tessin wegen der Corona-Pandemie noch nicht geöffnet sind. Auch ausländische Nummernschilder waren im Gegensatz zu anderen Jahren aufgrund der Grenzschliessungen kaum auszumachen.

Man musste weit den Pass hinauffahren, um die ersten Schneereste zu entdecken. Im vergangenen Winter fiel auf dem Gotthard ungewöhnlich wenig Schnee. Auch auf dem rund 2100 Meter hohen Kulminationspunkt ist nicht mehr allzu viel von der weissen Pracht zu sehen. Auf der Passhöhe tummelten sich um die Mittagszeit bereits zahlreiche Ausflügler, darunter auffallend viele Motorradfahrer. Sie genossen alle die strahlende Sonne, mussten sich jedoch warm anziehen, weil im Bereich des Gotthard-Hospiz eine bissig kalte Bise wehte.

Bild: Urs Flüeler (20. Mai 2020)