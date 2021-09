Gotthardtunnel: Verkehrsexperte erklärt, wie man Stau umgeht

Gotthard Verkehrsexperte erklärt: So kann man das stundenlange Anstehen vor dem Nordportal verhindern Nachdem die meisten im letzten Sommer zu Hause bleiben mussten, standen die Autos diesen Sommer vor dem Gotthard wieder Schlange. Astra-Sprecher Thomas Rohrbach erklärt, wie es zu so viel Stau kommt und wie man ihm aus dem Weg gehen kann. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Rote Köpfe, verschwitzte Hemden und ein schmerzender Hintern. Im Stau steht wohl keiner gern, schon gar nicht im Sommer. Doch Staus sind im Strassenverkehr manchmal unvermeidbar und treten an gewissen Stellen immer wieder auf.

Gewohntes Bild: Stau vor dem Gotthardtunnel. Bild: Urs Flueeler (1. April 2021)

So hat es schon fast Tradition, wenn sich Lastwagen und Autos an Feiertagen oder in den Sommerferien vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden kilometerweise hintereinander aufreihen. Nachdem der Verkehr durch den Gotthard letztes Jahr aufgrund der Coronamassnahmen gering war, wurden diesen Sommer Spitzenwerte erzielt.

1,2 Millionen Autos haben in der Zeit vom 1. Juli bis 15. August das Nordportal des Gotthardtunnels Richtung Süden passiert. Das sind 3,5 Prozent mehr als im Jahr 2019 und ist rekordverdächtig. Doch mehr Verkehr bedeutet nicht automatisch mehr Stau. Denn gemessen an Staulänge und Zeitverlust waren die Staus 2019 sogar schlimmer als in diesem Jahr. «Für das Entstehen von Stau ist nicht alleine die Verkehrsmenge entscheidend», sagt Astra-Sprecher Thomas Rohrbach.

Thomas Rohrbach, Mediensprecher der Astra.

Viele Feriengäste zog es in den Süden

Dass wieder mehr Autos durch den Gotthard fahren, überrascht Rohrbach nicht. Er nimmt an, dass es sich dabei insbesondere um Feriengäste handelt, die auf dem Weg in den Süden sind. «Es scheint ein Nachholbedarf da zu sein nach dem Coronajahr 2020», so Rohrbach. Viele davon haben vermutlich Ferien im Tessin verbracht, denn an der italienischen Grenze wurden bisher weniger Durchfahrten gezählt als 2019.

Warum aber gab es trotz grösserer Verkehrsmenge kürzere Wartezeiten am Gotthard? «Die Gründe dafür sind sehr schwer festzustellen», meint Rohrbach. Auffallend sei, dass sich der Verkehr mehr auf die Wochentage, speziell Montag, verteilt und nicht mehr nur auf Freitage und Samstage. Rohrbach hält es für möglich, «dass die Leute andere Reiseplanungen haben und nicht mehr nur von Samstag bis Samstag in den Urlaub fahren». Wenn täglich mehr Fahrzeuge durch den Gotthard fahren, diese sich aber über den ganzen Tag besser verteilen, sei das weniger problematisch, als wenn sich der Verkehr auf eine kürzere Zeitspanne konzentriere.

Wer dem Stau aus dem Weg gehen will, ist am besten zu Randzeiten unterwegs. So erreichte die Staulänge und somit auch der Zeitverlust in der ersten Jahreshälfte der Jahre 2019 bis 2021 den Peak meist in der Mittagszeit, von 12 bis 15 Uhr. In der Nacht von 21 Uhr bis 6 Uhr gab es jeweils wenig bis gar kein Stau. Die Grafik ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da diese nur einen Mittelwert zeigt. Wer an Ostern oder in den Sommerferien reist, muss mit Wartezeiten von bis zu drei Stunden rechnen. Doch auch da gilt: Nach 21 Uhr nimmt der Verkehr ab. Für Feriengänger, die sich die Fahrzeiten selber einteilen können, wäre es also sinnvoll, erst am Abend loszufahren und den Gotthard in der Nacht zu passieren. Dies würde dann auch tagsüber zu weniger Stau führen.

Verantwortung liegt bei den Fahrzeuglenkern

Mit einer wachsenden Verkehrsmenge durch den Gotthard sei es umso wichtiger, dass die Leute mit gleichmässiger Geschwindigkeit durch den Tunnel fahren, damit der Verkehr nicht ins Stocken gerät. «Am besten stellt man den Tempomaten gleich auf 80 ein und bleibt konstant bei dieser Geschwindigkeit», rät Rohrbach. Ausserdem können Fahrzeugpannen vermieden werden, wenn Fahrzeuglenker vor dem Befahren des Tunnels sicherstellen, dass sich ihr Fahrzeug in einem korrekten technischen Zustand befindet und der Tank gefüllt sei. «Es kommt leider vor, dass Fahrzeuge mit leerem Tank im Tunnel stehen bleiben», sagt Rohrbach.

Alles in allem findet Rohrbach die Verkehrssituation am Gotthard dieses Jahr nicht besorgniserregend. «Das Jahr 2021 liegt für uns im Rahmen des Erwarteten und war kein Ausreisser», sagt Rohrbach.