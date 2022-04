Gratulation Florian Pfister schliesst Ausbildung erfolgreich ab Der Stagiaire der Redaktion Urschweiz Florian Pfister durfte diese Woche sein Diplom der Schweizer Journalistenschule MAZ entgegennehmen. Er bleibt der Redaktion erhalten. Florian Arnold 08.04.2022, 16.42 Uhr

Florian Pfister kann sich über seinen Abschluss freuen. Bild: Florian Arnold

Florian Pfister hat die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern erfolgreich absolviert. Am Donnerstag durfte er im Rahmen einer Feier im Kleintheater Luzern sein Diplom entgegennehmen. Florian Pfisters Diplomarbeit trägt den Titel «Einmal Gefängnis und zurück – ein Insasse erzählt, wie er die Haft erlebt». Dabei beschreibt er, wie ein junger Straftäter das Geschehene bereut und mit dem Aufenthalt im Gefängnis umgeht. Das einfühlsame und packende Porträt ist in der «Nidwaldner Zeitung» sowie in den Regionalzeitungen der LZ erschienen und hat die Experten der Journalistenschule überzeugt.