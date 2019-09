Grosser Ansturm bei der Taufe des «Urner» Girunos Feierliche Reden und eine Jungfernfahrt durch den Gotthard-Basistunnel. Das war der offizielle Taufakt des Hochgeschwindigkeitszuges auf den Namen Uri. Christian Tschümperlin

Bei der Taufe des Giruno herrschte ein grosser Besucheraufmarsch. (Bild: Markus Zwyssig, 31. August 2019) Viele wollten sich die Zug-Taufe nicht entgehen lassen. (Bild: Christian Tschümperlin, 31. August 2019) Regierungsrat Urban Camenzind taufte den Hochgeschwindigkeitszug. (Bild: Christian Tschümperlin, 31.August 2019) Ein «Giruno»-Zug mit dem Urner Wappen, der künftig mit über 200 Stundenkilometern durch den Neat-Tunnel fahren wird. (Bild: Markus Zwyssig, 31. August 2019) Blicke ins Innere des Zuges. (Bild: Markus Zwyssig, 31. August 2019) Die neue «Giruno»-Flotte des Schweizer Herstellers Stadler besteht aus 29 Fahrzeugen.. (Bild: Christian Tschümperlin, 31. August 2019) Die alte Lokomotive mit dem Namen Uri. (Bild: Christian Tschümperlin, 31. August Erstfeld) Urban Camenzind: «Ich hoffe, dass das touristische Potenzial am Gotthard ausgeschöpft wird.» (Bild: Christian Tschümperlin, 31. August 2019) Erstfelder Gemeindepräsidentin Pia Tresch-Walker, Regierungsrat Urban Camenzind, und Toni Häne, Leiter Personalverkehr und Mitglied der Geschäftsleitung der SBB. (Bild: Christian Tschümperlin, Erstfeld, 31. August 2019) Die Jazzband First Field sorgte für musikalische Unterhaltung. (Bild: Christian Tschümperlin, 31. August 2019)

Futuristisch steht er am Samstag auf dem Gleis 1 in Erstfeld: Der «Giruno» von Stadler Rail, der den offiziellen Namen SBB RABe 501 trägt. Ab Dezember 2019 führen die SBB den Publikumsmagneten schrittweise auf der Nord-Süd-Achse ein. Noch ist es relativ still auf dem Bahnhof, doch schon bald füllt sich der Bahnsteig mit vielen Menschen. Sie kommen, um dem Taufakt des brandneuen Hochgeschwindigkeitszuges beizuwohnen.

Der 200 Meter lange Zug ist der vierte seiner Baureihe, den die SBB in Betrieb nehmen und der erste, der auf den Namen eines Kantons getauft wird. Dass Uri diese Ehre zuteil wird, ist Ausdruck der tiefen Verbundenheit der SBB mit dem Bergkanton, wie Toni Häne, Leiter Personalverkehr und Mitglied der Geschäftsleitung der SBB, in seiner Rede später festhalten wird. Während des offiziellen Festaktes taufen Regierungsrat Urban Camenzind und die Erstfelder Gemeindepräsidentin Pia Tresch-Walker, den «Giruno» auf den Namen Uri. Für die musikalische Umrahmung sorgt die 7-köpfige, einheimische «First Field»-Jazzband.

«Ich erwarte genug Beinfreiheit»

Auf dem Bahnsteig trifft man auf Evelyne Zwyer aus Sisikon: «Der ‹Giruno› sieht toll aus. Vom neuen Zug erwarte ich eine angenehme Reise und genug Beinfreiheit», sagt sie. Sie wird mit dem Zug nach dem offiziellen Taufakt nach Bellinzona fahren. Auch Claudia Nietlispach aus Bürglen meint: «Es ist interessant, den alten Zug mit dem Namen Uri mit dem neuen Zug mit dem Namen Uri zu vergleichen.» Den alten Zug mit dem Namen Uri haben die SBB gleich neben dem «Giruno» parkiert. Es handelt sich um die Lokomotive Ae 6/6 11402, die sich im Bestand von SBB Historic befindet.

Regierungsrat Urban Camenzind outete sich als Zug-Fan. «Der ‹Giruno› überzeugt mit einem grossen Innenraum und luftigen Kabinen. Man findet keinen Schnickschnack im Zug. Darum gefällt er mir.» Die «Giruno»-Taufe bewege ihn, da sie auch für einen Teil der jüngeren Urner Verkehrsgeschichte stehe. Das neue SBB-Konzept am Gotthard gäbe ihm Grund zur Hoffnung, dass die Bedienqualität sich nicht nur an betrieblichen Überlegungen orientiere.

«Ich hoffe, dass das touristische Potenzial am Gotthard ausgeschöpft wird.»

Regelmässige Halte von Zügen in Uri seien ab 2021 vertraglich zugesichert. «Wir können somit in den ‹Giruno› einsteigen und müssen nicht nur zuwinken, wenn die Züge vorbeifahren», so Camenzind.

Die Erstfelder Gemeindepräsidentin Pia Tresch-Walker meinte: «Der Pfeiffton einer Lokomotive gehört seit 1882 zum Alltag der Erstfelder. Was für die Londoner das Geläut des Big Ben, die Basler die Trommler und Pfeiffer oder die Schotten der Dudelsack sei, ist fürs Eisenbahnerdorf der Ton von Lockpfeifen, Quietschen von Zugbremsen oder das Qualmen der Dampflokomotive.»

Erstfeld verliert 15 Vollzeitstellen

Auf einen Wermutstropfen spielte sie dann aber doch noch an. «In den vergangenen Wochen gab es auch weniger erfreuliche Meldungen von den SBB. Mit der Aufhebung des Kundenbegleiter-Depots ab dem Fahrplan 2021 verliert Erstfeld 15 Vollzeit-Stellen. Das hat den Gemeinderat geschockt». Der Gemeinderat stehe in der Verbindung mit den betroffenen Mitarbeitern, habe seine Unterstützung angeboten und erwarte Lösungen, die den Mitarbeitern aber auch dem Standort Erstfeld dienen würden, so die Gemeindepräsidentin.

Nach den Reden wurde den Gästen ein Blick ins Innere des Hochgeschwindigkeitszuges gewährt. Anschliessend war die Bevölkerung eingeladen, mit dem «Giruno» durch den Gotthard-Basistunnel nach Bellinzona und zurück über die Bergstrecke zu reisen.