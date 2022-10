Grüne Uri fordern stärkere Massnahmen

Politik Grüne Uri halten Energie-Strategie für ungenügend Den Grünen geht die Urner Regierung zu wenig weit in der Gesamtenergiestrategie. Die Kantonalpartei führt einige weitere Lösungsansätze ins Feld. 13.10.2022, 16.18 Uhr

«Der Kanton Uri will einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten», so lautet das Ziel der Urner Regierung in der aktualisierten Gesamtenergiestrategie. Nun haben sich die Grünen Uri mit dieser Vorlage auseinandergesetzt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, wird die «grundsätzliche Stossrichtung» begrüsst. «Die Zielsetzung genügt aber nicht, um die Überhitzung des Klimas rechtzeitig zu stoppen», bemängelt die Kantonalpartei.