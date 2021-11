Kanton Uri Grüne kritisieren geplanten Werkhof-Neubau in Schattdorf – stimmen ihm aber dennoch zu An ihrer Versammlung haben die Grünen Uri den Werkhof-Neubau in Schattdorf diskutiert. 08.11.2021, 05.00 Uhr

Der Werkhof des Urner Amts Betrieb Kantonsstrassen im Galgenwäldli.

An der Mitgliederversammlung der Grünen Uri vom Freitag wurde der Baukredit für den Ersatzneubau des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen in Schattdorf rege diskutiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Bedürfnis nach einem Neubau wurde dabei nicht in Frage gestellt. «Sehr wohlwollend» aufgenommen worden sei die Tatsache, dass das Bauwerk im Minergie-P-Standard gebaut werden soll. Positiv vermerkt wurden auch die klimaschonende Holzkonstruktion und die Verwendung von gebrauchten Leitplanken als Fassade.

«Kein Verständnis fand bei den Anwesenden hingegen, dass die geplante Fotovoltaikanlage nur in der für den Minergie-Standard nötigen Minimalgrösse realisiert werden soll.» Diese entspreche nämlich nur einem Fünftel der möglichen Grösse. Nach Ansicht der Grünen hätte der Kanton eine Verpflichtung, sich für den raschen Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung einzusetzen und mindestens alle seine eigenen Dächer vollständig zu nutzen. «Dies umso mehr, als zukünftig wohl auch die Fahrzeuge und Maschinen des Strassenunterhalts grossteils elektrisch betrieben werden.» Der Kanton habe sich leider bei allen Neubauten der letzten Jahre – vom Kantonsspital über den Kantonsbahnhof bis zur Kantonsbibliothek – als «Solarverweigerer» gezeigt, während er gleichzeitig die Installation von «weit weniger rentablen Kleinanlagen auf Privathäusern» subventioniert habe.

Unverständnis über Erschliessungspläne

Wenig Freude habe auch die Tatsache ausgelöst, dass der Kanton, ohne dass dies in der Botschaft erwähnt werde, den neuen Werkhof offenbar über den im Aggloprogramm vorgesehenen Kreisel Rossgiessen erschliessen wolle, heisst es in der Mitteilung weiter. «Dieser wird den Veloweg entlang der Stillen Reuss zum zweiten Mal unterbrechen, nachdem die Velofahrerinnen und -fahrer bereits bei der Kastelen-Brücke zur Querung einer vortrittsberechtigten Strasse gezwungen werden.»

Bemängelt wurde von der Partei auch, dass einmal mehr auf der grünen Wiese gebaut werden soll, statt bereits überbaute Areale zu nutzen. Es wurde auch in Frage gestellt, ob das Areal des heutigen Werkhof-Standorts zwischen Gotthardstrasse und Motorfahrzeugkontrolle für eine Wohnüberbauung geeignet sei, seien doch an der Gotthardstrasse zwischen Kollegium und Schächen die Grenzwerte der Lärmschutzverordnung überschritten, was sich auch mit der West-Ost-Verbindung nicht ändern werde. «Trotz dieser skeptischen Einwände resultierte am Ende ganz knapp die zustimmende Parole.» (lur)