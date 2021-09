Abstimmung: Grüne Uri sagen Ja zu allen kantonalen Vorlagen

Abstimmungen Grüne Uri sagen Ja zu allen kantonalen Vorlagen Im Zentrum der Mitgliederversammlung der Grünen Uri stand die Parolenfassung für die Abstimmungen. 02.09.2021, 17.27 Uhr

Den Grünen Uri ist es wichtig, dass die Jugend frühzeitig in die Politik einbezogen wird. Sie befürworten die Änderung von Kantonsverfassung und Gesetz zur Einführung von Stimmrecht 16, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Gerade die schwerwiegenden Entscheide zur Klimapolitik, die heute zu fällen seien, würden langfristige Folgen haben, die nicht korrigiert werden könnten. Es sei wichtig, dass die junge Generation bereits heute mitreden könne. In einem nächsten Schritt werde man zudem dafür sorgen müssen, dass der wachsende Anteil der ausländischen Bevölkerung schneller als heute in den politischen Entscheidprozess einbezogen werde.